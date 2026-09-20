快訊

川普對習近平態度丕變原因曝！川習會倒數5天 專家預測最大成果

北市阜杭豆漿暗夜起火！58消防員急撲救 起火原因待查

一中商圈補習班起火 住戶吸菸燃燒垃圾桶 學生「推擠」疏散畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

SeeMi影音終止服務退款疑慮 親子學：無發票仍可憑紀錄

中央社／ 台北20日電

知名出版品牌「親子天下」旗下「親子學」的「SeeMi線上兒童影音平台」宣告終止服務，有家長反映找不到發票無法退款，親子學執行長杜凱如表示無發票仍可憑紀錄退費

SeeMi 在官網上表示，因應市場環境變化，親子學決定將 SeeMi的優質內容整合進有聲故事書APP，升級為涵蓋聽、讀、看、學的兒童學習平台。未來希望從聽到讀，連結到兒童學習課程和影音內容，都整合在一個 APP中提供服務。SeeMi已於2026年8月31日停止更新與服務。

消息傳出有一用戶反映，平台退場讓孩子難以接受，第一線客服要求必須出示當初購買的實體發票才肯辦理退款，該用戶因為找不到2024年購買時的發票導致無法退費。

親子學執行長杜凱如今天接受中央社記者訪問表示，這個用戶已經進線反映是2024年購置，但找不到發票，「我們非常從寬處理退費問題，如果找不到發票，有電子帳單或是刷卡紀錄都可以。」杜凱如表示，財務核銷上也需憑證，「我們也要確認是退款給正確購買的用戶。」

杜凱如表示，目前這個客戶的狀況正在解決中。杜凱如也舉例，若是透過 iOS / Apple平台購買，原則上需經由Apple系統退費；若讀者反映在 Apple 端退款遇到障礙，只要提供相關扣款紀錄，他們也可以提供人工協助代為處理。

杜凱如表示，退費計算標準統一採用「剩餘月份按比例退款」（訂單金額 ÷ 總月數 × 未使用月數），不會以單月原價回溯扣除已使用月份，以保障訂戶權益，「我們了解許多家長因為孩子無法繼續使用平台而產生情緒，團隊已著手緊密優化第一線客服的應對SOP，積極協助所有受影響的用戶完成退款程序。」

「親子天下」創辦人何琦瑜告訴中央社記者，SeeMi是一個影音學習平台，營運1年半發現許多家長對幼童接觸手機與平板較為敏感，習慣給孩子「聽」而非「看」，再加上學齡兒童平日課業繁重，SeeMi的使用時段高度集中在週末與暑期，平日黏著度不足，導致訂閱成長不如「聽書類」產品迅速。

親子天下決定進行服務整併，把 SeeMi 中優質且偏向學習類的影音內容如動態繪本、科學頻道整合回「有聲故事書 App」的全新「學習館」頻道中，讓用戶能在一站式平台完成「從讀到聽，帶孩子學習上路」的需求。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

發票 親子 退費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

數位憑證皮夾擬增購票驗證 防黃牛機器人搶票

趙坤茂／客服常匿蹤 投訴找巧門

教育新血流失／國中特教師站前線救火！不解為同件事「一直繞圈」 盼校方當靠山

虐童調查親師不對等？謝國樑：未來會讓家長出席認定會議

相關新聞

SUPER教師頒獎教長缺席 國教署長喊「打給我」…教團轟

教師節將屆，全國教師會昨舉行SUPER教師獎頒獎典禮，表彰各教育階段作育英才的教師，然而教育部長鄭英耀卻罕見缺席，僅由國教署長彭富源到場。彭上台致詞表示，教師有任何需要，「可以打電話給我」，隨即公布手機號碼。不過教師團體並不領情，強調此舉「做過頭」，請教育部先拿出解決問題的決心。

讓身障生「動」起來 幼教師石英桂獲SUPER教師獎

全教會昨舉行SUPER教師獎頒獎典禮，今年計五十三人獲獎，並從中選出七名全國獎與評審團獎得主。幼教師石英桂，為身障生設計輔具，教導重障生表達、體驗真實的幼兒園生活；教師章世然則帶領國樂團一路拚進全國賽南區第一名，讓險走歪路的學生回歸正途。

台日簽國際教育交流備忘錄 盼促進兩地師生互訪

9月4日在教育部督學張永傑及福島縣觀光交流局局長藤城良教共同見證下，聯盟執行長陳韻如與福島縣觀光物產交流協會理事長守岡文浩，於台北簽署國際教育交流合作備忘錄，期望透過合作機制，促進台灣與日本福島兩地的交流與互訪。

缺師現場／課排滿老師仍不夠 6種補洞術撐出99%整備率

新學年遭逢嚴峻師資荒，教育部宣稱師資整備率達99.58%，第一線教師批評：「這種整備率叫硬撐，不叫準備好了。」課表看似排滿，缺額真的補齊了嗎？《聯合報數位版》盤點各校填補師資缺口的六大補洞術。當缺額被塞進課表，教師靠大量超鐘點苦撐，備課與批改作業時間不斷被壓縮；在技高實習課堂，教師過勞更可能演變成工安風險。

校園新鮮事／中研院士葉永烜屏東畫展 品味科學家的藝術風景

科學家如何看世界？除了公式、數據與實驗外，繪畫也是探索世界的方法。中研院士葉永烜與法國材料物理學者暨藝術創作者Alexandre Nominé連袂在屏東大學推出「光年與流年—葉永烜的科學、繪畫與生命風景展」，將科學與藝術結合，擦撞出全新火花。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。