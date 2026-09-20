SeeMi影音終止服務退款疑慮 親子學：無發票仍可憑紀錄

知名出版品牌「親子天下」旗下「親子學」的「SeeMi線上兒童影音平台」宣告終止服務，有家長反映找不到發票無法退款，親子學執行長杜凱如表示無發票仍可憑紀錄退費。

SeeMi 在官網上表示，因應市場環境變化，親子學決定將 SeeMi的優質內容整合進有聲故事書APP，升級為涵蓋聽、讀、看、學的兒童學習平台。未來希望從聽到讀，連結到兒童學習課程和影音內容，都整合在一個 APP中提供服務。SeeMi已於2026年8月31日停止更新與服務。

消息傳出有一用戶反映，平台退場讓孩子難以接受，第一線客服要求必須出示當初購買的實體發票才肯辦理退款，該用戶因為找不到2024年購買時的發票導致無法退費。

親子學執行長杜凱如今天接受中央社記者訪問表示，這個用戶已經進線反映是2024年購置，但找不到發票，「我們非常從寬處理退費問題，如果找不到發票，有電子帳單或是刷卡紀錄都可以。」杜凱如表示，財務核銷上也需憑證，「我們也要確認是退款給正確購買的用戶。」

杜凱如表示，目前這個客戶的狀況正在解決中。杜凱如也舉例，若是透過 iOS / Apple平台購買，原則上需經由Apple系統退費；若讀者反映在 Apple 端退款遇到障礙，只要提供相關扣款紀錄，他們也可以提供人工協助代為處理。

杜凱如表示，退費計算標準統一採用「剩餘月份按比例退款」（訂單金額 ÷ 總月數 × 未使用月數），不會以單月原價回溯扣除已使用月份，以保障訂戶權益，「我們了解許多家長因為孩子無法繼續使用平台而產生情緒，團隊已著手緊密優化第一線客服的應對SOP，積極協助所有受影響的用戶完成退款程序。」

「親子天下」創辦人何琦瑜告訴中央社記者，SeeMi是一個影音學習平台，營運1年半發現許多家長對幼童接觸手機與平板較為敏感，習慣給孩子「聽」而非「看」，再加上學齡兒童平日課業繁重，SeeMi的使用時段高度集中在週末與暑期，平日黏著度不足，導致訂閱成長不如「聽書類」產品迅速。

親子天下決定進行服務整併，把 SeeMi 中優質且偏向學習類的影音內容如動態繪本、科學頻道整合回「有聲故事書 App」的全新「學習館」頻道中，讓用戶能在一站式平台完成「從讀到聽，帶孩子學習上路」的需求。

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