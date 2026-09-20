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夢的N次方台中場 教育部盼導入AI活化翻轉台灣教育

中央社／ 記者蘇木春台中20日電

「夢的N次方」實踐家論壇今天在台中舉辦，教育部次長張廖萬堅出席時表示，教師自主研習並導入AI等數位工具活化教學，已成為翻轉台灣教育與應對環境變革的關鍵力量。

教師成長研習「夢的N次方」實踐家論壇台中場，今天在台中教育大學舉辦開幕活動，張廖萬堅、台中教育大學副校長黃國禎、台中市政府教育局督學李昭嫻等人出席。

張廖萬堅會中表示，夢的N次方論壇今年已邁入第11年，培養很多「實踐家」一同分享討論課程，現在有數位工具，很多老師用AI等數位工具做協力，讓課程更有創意，使孩子提升學習效率，且透過數位深化並建立社群，讓「夢N團隊」老師們自主成長，就是台灣不斷前進的力量。

張廖萬堅說，教育部推動改革時，也面臨大環境衝擊與改變，包括少子化、108課綱實施等，教師們願意利用機會讓自己成長，受益的都是孩子，成為翻轉教育非常重要力量。

計畫主持人、台中教育大學數位內容科技學系教授王曉璿說，今天台中場有近700名教師參與，「夢的N次方」開辦至今已有近5.7萬人次參與，許多參與者回到學校後實踐成果，隔年再參與論壇交流，這就是教育愛的分享、一同成長。

主辦單位說明，「教師專業成長研習－夢的N次方」於民國104年由南投縣爽文國中教師王政忠發起，並獲教育部支持，號召全台中小學教師透過「學好方法、找到夥伴、組成社群、課堂實踐、實踐分享」，幫助教師活化教學並提升學生學習成效，每年在全台分多場次舉辦。

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