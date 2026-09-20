李遠出席全國文化會議 期待文化部關鍵字不是「預算被刪除」

以「未來式」為主題，2026全國文化會議今天舉行，文化部長李遠致詞時表示，這兩年文化預算尤其是公共媒體和文化創意產業這兩項被刪，期待文化部關鍵字不是「預算被刪除」。

李遠表示，非常感謝總統、行政院長同時出席每4年1次的全國文化會議，「感謝總統跟院長支持我們文化部的文化預算，然後每年都增加不少，目標是朝向全國預算的1%。」李遠幽默表示，預算攻防戰中好像只有文化部和行政院被刪到0，「文化部變得跟行政院這麼一樣重要，也是我們的光榮」。

李遠說，熟與不熟的朋友遇到他第一件事都是「文化部預算被刪」。李遠表示，說起來蠻悲哀，「文化部的這個關鍵詞應該很多，怎麼會變成預算被刪？」

李遠表示，如果沒有10年前的部長鄭麗君推動「重建台灣藝術史」，就不會有今天的台南國家美術館；如果沒有10年前開始推動台灣文學以及翻譯的補助，就不會有金翎、楊双子得到國際布克獎等，「如果沒有10年前的一些政策，10年後不會成功」。

李遠說，預算雖然被刪，但是不要被刪掉把台灣文化走向全世界的決心，「我也希望透過這次全國文化大會可以找到文化部的關鍵詞，很多新的關鍵詞，充滿希望的，而不再只是預算被刪」。

李遠表示，他請同仁整理這10年的政策，從2017年第1次文化大會到2026年第3次的文化大會，正好10年，「鄭麗君部長任內把台灣文化定位一個主體性，然後建立了很多制度。李永得部長時代遇到疫情，發展出很多在疫情時代如何強化台灣韌性。到了史哲部長推動黑潮計畫，讓全世界看到台灣」。

李遠表示，他很幸運接續這些部長之後繼續往下做，「一則向下扎根，一則向上發揚。」李遠說，在他任內未來挑戰就是AI時代來臨，所有文化產業都要面臨這個改變，期待在這次全國文化會議中，大家集思廣益，一起思考未來4年，也讓青少年意見納入其中。

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