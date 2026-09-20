2026全國文化會議 卓揆：政府支持文化的力量不會退縮

2026全國文化會議今天在國家圖書館會議廳舉行，行政院長卓榮泰致詞時表示，只要文化界與國人有需要，能讓台灣文化走向國際，「政府支持文化的力量絕對不會退縮，一定勇往直前。」

卓榮泰表示，文化部長李遠一再表示，由於宣傳費用遭到刪除，文化部目前只能透過新聞媒體將各項訊息傳播出去，「這場4年一次的全國文化會議極為重要，連總統賴清德都請來一起宣傳，希望透過這個方式，能稍稍彌補宣傳費用被刪除後，無法向國人充分報告政府重要施政內容的遺憾。」

卓榮泰表示，在推動文化力量的同時，必須面對兩個嚴肅的挑戰，對內必須抗拒文化殺手，保護文化產業。卓榮泰表示，現在講到文化部的關鍵字是「預算被刪除」，講到某一個立法委員的關鍵字則是「刪除文化部的預算」，「我們一定要抗拒這樣的文化殺手，大家要有信心保護自己的產業。」

卓榮泰也說，對外必須抗拒外來文化入侵，捍衛本土主體性。卓榮泰表示，外來文化正從影視產業、文化用語、文字乃至於社群媒體滲透，「如果無法保護台灣本土文化的主體性，外來文化的入侵將會侵蝕國家民主建設的基本精神，損及我們好不容易建立起來的本土文化根基。」

卓榮泰表示，從2017年全國文化會議之後，在行政院副院長鄭麗君時任文化部長時，制定了「文化基本法」與「國家語言發展法」，為國家文化發展奠定了清晰的路徑，「在前總統蔡英文與總統賴清德相繼以本土文化為基本精神的架構下，我們開拓了更廣闊的文化領域。」

卓榮泰表示，在李永得時任文化部長任內，遇到疫情，推動藝文紓困方案，強化韌性台灣；疫情後為了重新活絡台灣文化力量，史哲時任文化部長展開了為期4年的「黑潮計畫」，「剛剛部長跟我說『黑潮計畫』預算即將用完，但只要文化界與國人有需要，政府支持文化的力量絕對不會退縮，一定勇往直前。」

卓榮泰說，文化部在大阪世博會相關推廣活動中推出了具創意的文化IP形象，這代表文化創意與智慧的結合；作家楊雙子與譯者金翎作品「臺灣漫遊錄」在國際上大放異彩，除了作者的努力，也是文化部在幕後持續推動、帶領台灣文學走向國際的成果。

卓榮泰也分享，文化部發放1200點文化幣，反應非常熱烈，希望讓年輕世代早日接觸文化領域，「在總統指示下，已將文創產業與體育發展一同納入國家13項戰略產業，文創產業將作為國家的旗艦計畫。」卓榮泰希望，透過跨部會整合，落實「部部都是文化部、人人都是文化人」的目標。

卓榮泰也說，像部長李遠推出的百大文化基地首屆即引發熱烈迴響，跨部會結合觀光署、國科會、環境部等，打造了49處平台樞紐、規劃178條主題路線，「讓國人能輕鬆尋找台灣文化的根，建立處處都有文化觀點的新台灣。」

卓榮泰也表示，全國文化會議的重要結論，行政院將納入「行政院文化會報」持續討論，「政府會不斷檢討與落實，運用國家的力量協助並保護本土文化產業發展。希望全體文化人與國人一起面對文化入侵的挑戰，共同守護台灣的文化產業。」

卓榮泰表示，文化工作是無遠弗屆的，「科技的力量為全世界生活帶來巨大變遷，決定了我們進步的速度，但唯有文化能決定我們對未來的期待，文化永遠是最根本的基石。」

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