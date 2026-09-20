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台日築防災教育橋梁 攜手福島開啟下一代希望之旅

中央社／ 台北20日電

台灣與日本同樣歷經震災與復原，在防災教育與地方復興上有深厚連結。國際教育交流聯盟與福島簽署教育合作備忘錄，期待促進兩地師生交流，共同開啟下一代的「希望之旅」。

根據教育部統計，114年8月至115年7月，台日中小學透過來訪、出訪及線上交流等方式，已累計逾1000校次，台灣與福島已有14校次交流。教育部持續透過補助機制，鼓勵學校走向國際，114學年度補助台灣學校赴日交流計70校次，協助更多師生累積跨國文化交流經驗。

教育部國教署今天透過新聞稿表示，在督學張永傑及福島縣觀光交流局長藤城良教共同見證下，國際教育交流聯盟執行長陳韻如與福島縣觀光物產交流協會理事長守岡文浩，於台北簽署國際教育交流合作備忘錄，期望透過合作機制，促進台灣與日本福島兩地的交流與互訪。

國教署表示，福島近年推動希望之旅（HopeTourism），將東日本大震災及福島復興歷程轉化為學習素材，引導參訪者從防災、能源、地方復興及永續發展等面向思考未來。台灣與福島同樣歷經震災與復原，在防災教育與地方復興上有深厚連結。

國教署期待未來有更多台灣學生走進福島校園與地方，也歡迎更多福島師生來到台灣，讓交流不只是一次參訪，而是逐步發展成長的學校夥伴關係，從一次次相遇開始，讓兩地孩子認識彼此、一起學習，也讓台灣與福島共同展開屬於下一代的「希望之旅」。

簽署儀式當天，曾參與交流的日本學生分享，因語言不同，起初不知如何表達，這次經驗體認到提升英文能力的重要性，盼下一次交流能和台灣學生有更深入溝通。被問到還有機會再次與台灣學生交流，最想進一步了解什麼，學生們希望知道更多台灣的人文與故事。

陳韻如表示，與福島合作多年，113年至115年間每年邀請日本師長來台交流，3年來共有13名福島縣校長參與；同時協助福島縣在台辦理多場教育交流說明會。福島縣114、115年邀請台灣師長赴福島交流，雙方透過師長互訪、學校媒合與教育交流活動，一步一步建立合作基礎。

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