台日簽國際教育交流備忘錄 盼促進兩地師生互訪

9月4日在教育部督學張永傑及福島縣觀光交流局局長藤城良教共同見證下，聯盟執行長陳韻如與福島縣觀光物產交流協會理事長守岡文浩，於台北簽署國際教育交流合作備忘錄，期望透過合作機制，促進台灣與日本福島兩地的交流與互訪。

簽署儀式當天特別邀請3名福島縣立安積中學學生來台，分享今年5月接待台北市立敦化國中師生的交流經驗。交流期間，兩校學生互相介紹校園、討論台日能源議題，並共同參與數學、音樂及戶外學習等課程。

其中，音樂課交流，台灣學生很快學會以日本箏演奏《櫻花櫻花》，也有學生以二胡演奏日本歌曲，讓安積中學學生首次認識二胡，透過音樂留下深刻印象。

日本學生坦言剛開始時因語言不同，不知道如何表達，但這次經驗讓他們體認到提升英文能力的重要性，盼在下一次交流時能和台灣學生有更深入的溝通。當天被問到如果還有機會再次與台灣學生交流，最想進一步了解什麼，學生們則表示，希望能知道更多關於台灣的人文與故事。

國教署表示，日本一直是台灣中小學重要的國際教育交流夥伴。114年8月至115年7月，台日中小學透過來訪、出訪及線上交流等方式，累計超過1000校次，其中台灣與福島已有14校次交流。教育部也持續透過補助機制鼓勵學校拓展國際交流，114學年度補助台灣學校赴日交流共70校次，協助更多師生累積跨國文化交流經驗。

陳韻如表示，福島與聯盟合作已累積多年。113年至115年間，聯盟每年邀請日本師長來台交流，3年來共有13名福島縣校長參與，也協助福島縣在台灣辦理多場教育交流說明會。福島縣則於114、115年邀請台灣師長赴福島交流，雙方透過師長互訪、學校媒合及教育活動，逐步建立合作基礎。

國教署指出，台灣與福島同樣面對過地震及災後復原，在防災教育、地方復興等議題上具有深刻連結。福島近年推動「Hope Tourism（希望之旅）」，將東日本大震災及福島復興歷程轉化為學習素材，引導參訪者從防災、能源、地方復興及永續發展等面向思考未來。透過此次合作備忘錄，盼促進兩地師生互訪，逐步發展為長期的學校夥伴關係。

福島縣立安積中學學生分享今年5月接待台北市立敦化國中師生的交流經驗。圖／教育部提供

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