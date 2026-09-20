讓身障生「動」起來 她獲SUPER教師獎

全教會昨舉行SUPER教師獎頒獎典禮，今年計五十三人獲獎，並從中選出七名全國獎與評審團獎得主。幼教師石英桂，為身障生設計輔具，教導重障生表達、體驗真實的幼兒園生活；教師章世然則帶領國樂團一路拚進全國賽南區第一名，讓險走歪路的學生回歸正途。

今年全國獎得主包括南投國小附幼教師石英桂、台南新興國小教師洪文正、澎湖馬公國中教師章世然、新北樹林高中教師雷秀慧、南台科大副教授陳宥任。兩名評審團獎得主則為新北秀朗國小教師莊慧娟、雙溪高中教師吳佳樺。

石英桂致力於幼兒特教，在台南大學修學分時，結識專精身障輔具研究的教師。她談到，要看身障生還能動的部位而非只看缺失，學生剩眼睛能動，於是訓練以眨眼表達需求；全癱孩子剩頭能動，就設法用頭啟動開關表意。

石英桂也有遇上讓自己一度走不出來的學生。聾盲雙障生阿松全癱且伴隨慢性呼吸衰竭，她鼓勵阿松，離開加護病房就帶他體驗幼兒園生活，阿松出院後藉由輔具體驗融合教育，就讀期間能力愈來愈好並順利畢業，未料剛上小學三天後身體就不行。

石英桂哽咽表示，在其他孩子的鼓勵下走出來。跟身障生相處其實很快樂，學生只要有反應自己也會開心，教育有無限可能，「也感謝孩子成就了我」。

章世然帶領馬公國中樂團，從全國學生音樂比賽吊車尾，一路進階到南區第一名。他談到，學國樂的學生通常社經地位較差，但若沒有國樂團，學生更沒有學音樂的機會。

章世然也談到，Ａ生曾是學校的頭痛人物，老師避之唯恐不及，但他選擇將Ａ生帶入樂團，自掏腰包八千元幫學生買嗩吶，要求其不得再偷外婆的錢。該生現在是一名軍官，相信樂團的影響力讓學生走向正途。

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