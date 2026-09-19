人權電影獎頒獎 李遠盼透過人權議題與世界溝通

「2026人權電影獎」頒獎典禮今天在中正紀念堂演藝廳，文化部長李遠表示，人權是台灣最容易與世界溝通的議題，盼更多人以此認識台灣。

李遠致詞表示，本屆11部入圍影片「內容真的遠遠超過我想像」，所關注的議題擴及族群、性別、國家制度、尊嚴、自由，幾乎涵蓋所有面向，「這就是我想像中的電影節」。

李遠表示，今年「歐洲台灣文化年」特別選擇以人權電影為主題巡迴歐洲各國，因為「人權是最可以讓世界知道台灣是什麼的議題」。

李遠進一步表示，明年正逢228事件80週年及解嚴40年，希望能邀請全世界關注人權議題的朋友來到台灣，「一起發表人權宣言」。

本屆人權電影大獎由張明右執導「同一條船下」獲得；首獎由李立劭執導「獨奏者之舞」獲得。

評審團獎由李惠仁「風吹」及陳希倫與陳文政的「安華」獲得；特別獎由「傳奇女伶高菊花」、「這不是我的牛」及「蓮與子」獲得。

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