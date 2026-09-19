人權電影獎頒獎 李遠盼透過人權議題與世界溝通

「2026人權電影獎」頒獎典禮今天在中正紀念堂演藝廳，文化部長李遠表示，人權是台灣最容易與世界溝通的議題，盼更多人以此認識台灣。
李遠致詞表示，本屆11部入圍影片「內容真的遠遠超過我想像」，所關注的議題擴及族群、性別、國家制度、尊嚴、自由，幾乎涵蓋所有面向，「這就是我想像中的電影節」。
李遠表示，今年「歐洲台灣文化年」特別選擇以人權電影為主題巡迴歐洲各國，因為「人權是最可以讓世界知道台灣是什麼的議題」。
李遠進一步表示，明年正逢228事件80週年及解嚴40年，希望能邀請全世界關注人權議題的朋友來到台灣，「一起發表人權宣言」。
本屆人權電影大獎由張明右執導「同一條船下」獲得；首獎由李立劭執導「獨奏者之舞」獲得。
評審團獎由李惠仁「風吹」及陳希倫與陳文政的「安華」獲得；特別獎由「傳奇女伶高菊花」、「這不是我的牛」及「蓮與子」獲得。
全國教師會今日舉行SUPER教師獎頒獎典禮，表彰各教育階段作育英才的教師。依往例均邀請教育部長出席頒獎，但今年鄭英耀罕見缺席，僅由國教署長彭富源到場，據了解，鄭英耀今日是選擇參加「2026總統府全社會防衛韌性國際論壇」。
新竹市有家長控訴，就讀國中的女兒今年6月在補習班遭同校男學生抓頭撞牆，就醫診斷頭部挫傷、輕微腦震盪，家長不滿逾3個月仍未獲道歉，更憂心返校安全。校方表示已啟動調查及輔導，市府教育處也已介入並持續關注。
教師節前夕，全國教師會今天舉行super教師獎頒獎典禮，表彰各教育階段作育英才的教師。過去均邀請教育部長出席，今年教育部長鄭英耀未出席，教育部僅由國教署長彭富源到場，他致詞時表示，教師若有任何需要，「你可以打電話給我。」可以給予鞭策或給教育行政機關任何建議。
全國教師會今天舉行SUPER教師獎頒獎典禮，表彰各教育階段作育英才的教師，今年計53人獲獎，並於其中選出7名全國獎與評審團獎得主。幼教師石英桂多年來為身障生設計輔具，教導重障生表達、體驗真實的幼兒園生活；教師章世然則帶領國樂團一路拚進全國賽南區第一名，讓險走歪路的學生回歸正途。
校事會議制度近年造成教師、校長沉重工作壓力，學校面對投訴時也常因擔心程序問題而「凡案皆送」。南投縣去年起推動案件分流、成立諮詢小組，提供學校專業後盾，盼減輕不必要的行政壓力，讓教師更能安心教學；今年1至8月進入校事會議比例已從去年86%降至20%。
台南市政府今天舉辦「全台首學課程博覽會暨南風薈萃 台南市AI創學中心揭牌典禮」，20所高中、國中及國小師生參與展覽及演出，現場有PBL、AI-STEAM教學法及機器人教育成果。黃偉哲表示，期盼AI創學中心的啟用整合教學及科技資源，讓AI教育從政策走進課堂、從學習走向實作。
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