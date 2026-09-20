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校園新鮮事／中研院士葉永烜屏東畫展 品味科學家的藝術風景

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
中研院士葉永烜（中）的展覽結合科學與藝術。圖／屏東大學提供
中研院士葉永烜（中）的展覽結合科學與藝術。圖／屏東大學提供

科學家如何看世界？除了公式、數據與實驗外，繪畫也是探索世界的方法。中研院士葉永烜與法國材料物理學者暨藝術創作者Alexandre Nominé連袂在屏東大學推出「光年與流年—葉永烜的科學、繪畫與生命風景展」，將科學與藝術結合，擦撞出全新火花。

葉永烜長期投入彗星物理、行星動力學、衛星與磁層交互作用等研究，累計發表超過五百篇期刊。返台後投入太空科學研究與人才培育，帶領團隊參與多項國際太空任務，是台灣行星科學重要奠基者。除科學研究外，他也熱愛繪畫，這次展出十九件作品，涵蓋澳門求學記憶、美國與德國生活及回到台灣後所見的自然及人文風景。他以「光年」測量宇宙距離，「流年」記錄人的生命、不同城市及人生階段的風景與記憶。

法國洛林大學副教授及國際事務主管Alexandre Nominé專長為奈米材料與光子學。這次以「矽與花之間—科學與藝術的共生」為創作概念，將科學研究的材料觀念融入繪畫，以拼貼、金箔、千代紙與複合媒材，在科學與藝術間產生全新意義。

兩名創作者都是長期投入科學研究的學者，葉永烜從浩瀚宇宙回到個人生命，Alexandre Nominé則從材料微觀尺度延伸，透過繪畫談論生命、材料與世界，即起至廿四日在屏東大學藝文中心展出。

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