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全國古蹟日登場 李遠籲帶孩子認識自己的土地

中央社／ 台北19日電

2026全國古蹟日活動今天在台中「文化部文化資產園區」開幕，文化部長李遠表示，希望透過活動讓更多人帶著孩子認識及珍惜自己生活的土地

今年活動主題為「我們都活在未來的古蹟裡」，李遠致詞表示，這句話看似淺顯易懂，彷彿瞬間讓人進入時空膠囊中，想起自己小時候「怎麼看未來的自己」、「未來別人又會怎麼看你」。

李遠表示，他小時候常常納悶「人為什麼而活？長大的意義是什麼？」當父親以後則經常帶著孩子去看古蹟、歷史建築，耐著性子跟孩子訴說每個建築背後的故事，到如今孩子也帶著孫子做同樣的事。

李遠說，與孩子述說文化資產故事的目的，其實是想讓他們知道，活在這塊土地的每一磚一瓦，都是許多前人所建設的，每一個建築裡，都有許多悲歡離合的故事，「知道得越多，就會越珍惜自己所生長的土地；知道得越少，則會失去跟土地的生命連結」。

李遠表示，當所有人都一起回到這顆時空膠囊，就更能理解「我們是生活在同一個環境中，一起打造屬於自己的文明」，相信就能更加理解文化資產保存的重要，也能更珍惜自己的土地，最後終將發現活著的意義。

根據文化部提供新聞稿，連續兩天的活動結合開幕演出、4場傳統結合創新藝文展演、30多個全國文化資產行動博覽會展示單元、近35個文資市集攤位與胖卡餐車、6場傳藝手作坊、套色集章卡牌活動、戰鬥陀螺體驗等豐富內容。

文資局表示，文化資產的保存與活化，除了專業投入，更需要全民共同參與。透過全國古蹟日主場活動及各地串聯響應行動，期盼引領更多民眾走進文化資產場域，在生活中實踐「我們都活在未來的古蹟裡」的理念，共同守護台灣珍貴的文化記憶。

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