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SUPER教師獎往例都出席…教長鄭英耀罕見缺席 改赴防衛韌性論壇
全國教師會今日舉行SUPER教師獎頒獎典禮，表彰各教育階段作育英才的教師。依往例均邀請教育部長出席頒獎，但今年鄭英耀罕見缺席，僅由國教署長彭富源到場，據了解，鄭英耀今日是選擇參加「2026總統府全社會防衛韌性國際論壇」。
依往例SUPER教師獎頒獎典禮均邀請教育部長出席，去年鄭英耀曾於會上表示，將改革校事會議匿名投訴問題，但事隔一年校事會議問題仍未解，今年鄭英耀則罕見缺席頒獎典禮。據了解，鄭是選擇參加總統府舉辦的全社會防衛韌性國際論壇。
總統府今日舉行「2026總統府全社會防衛韌性國際論壇」，出席者包括總統府國策顧問林逸民、秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、行政院秘書長張惇涵、內政部長劉世芳、國防部長顧立雄、衛福部長石崇良、外交部長林佳龍、教育部長鄭英耀與環境部長彭啓明等人。
全教會理事長葉青芪則談到，依往例均有邀請教育部長出席，今年為何部長缺席，沒有深入了解原因，但教育部派誰全教會都尊重。
又依往例，今年SUPER教師獎同樣頒發五個全國獎、二個評審團獎，葉青芪也說，由於評審團獎沒有獎金，彭富源得知後也當場表示，將以特支費發給二位得獎教師各六千元，感謝教師的奉獻。
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