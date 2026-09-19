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用「眨眼」表達需求！她讓重障生體驗幼兒園生活 獲SUPER教師獎

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
南投國小附幼教師石英桂長年投入身障生教學，她表示，要看學生還能動的部位而非只看缺失。記者許維寧／攝影
南投國小附幼教師石英桂長年投入身障生教學，她表示，要看學生還能動的部位而非只看缺失。記者許維寧／攝影

全國教師會今天舉行SUPER教師獎頒獎典禮，表彰各教育階段作育英才的教師，今年計53人獲獎，並於其中選出7名全國獎與評審團獎得主。幼教師石英桂多年來為身障生設計輔具，教導重障生表達、體驗真實的幼兒園生活；教師章世然則帶領國樂團一路拚進全國賽南區第一名，讓險走歪路的學生回歸正途。

今年全國獎得主包括南投國小附幼教師石英桂、台南市南區新興國小教師洪文正、澎湖縣馬公國中章世然、新北市樹林高中雷秀慧、南台科大副教授陳宥任。兩名評審團獎得主則為新北市秀朗國小教師莊慧娟、新北市雙溪高中吳佳樺。

石英桂致力於幼兒特教，她表示，當年照顧重障生，因學生太重度，申請一般輔具不容易，於是只能自己進修、研究輔具，因緣際會下到台南大學修學分，結識專精身障輔具研究的教師。

教導身障生，石英桂說，要看學生還能動的部位，而非只看缺失。她舉例，學生剩眼睛能動，於是訓練學生以眨眼表達需求；使用氣切的學生在園遊會時要當收銀員，能以眨眼說明「要」，動嘴表示「不要」，若動嘴次數過多觸發氣切，教師就會趕來支援。

石英桂表示，任教逾25年，也有遇上讓自己一度走不出來的學生。阿松是聾盲雙障生，全癱且伴隨慢性呼吸衰竭，疫情期間一直住在加護病房，進而鼓勵學生，只要離開加護病房就會帶他體驗幼兒園生活。後來阿松出院，在幼兒園藉由輔具體驗融合教育，學生在旁唱歌跳舞，阿松都會有反應。

石英桂說，就讀期間阿松的能力愈來愈好，後來順利從幼兒園畢業，於是跟阿松約定，「以後你到哪裡我都要去參加你的畢業典禮。」但未料阿松剛上小學，3天後身體就不行，「我也跟他說，那去換一個身體吧。」

石英桂哽咽表示，阿松離世後，自己一度走不出來，因讀書感染風險大增，也想過若阿松沒來讀書，會不會現在還活著。但阿松的母親感謝她，讓阿松體驗了真實的幼兒園生活，自己也在其他孩子的鼓勵下走出來。跟身障生相處其實很快樂，學生只要有反應自己也會開心，教育有無限可能，「也感謝孩子成就了我。」

章世然帶領馬公國中樂團，團隊從全國學生音樂比賽吊車尾，一路進階到南區第一名。他說，學西樂的學生多出身正規教育、家庭良好；反之，學國樂的學生通常社經地位較差，因此樂團內常有隔代教養或低收入戶生，但若沒有國樂團，則學生更沒有學音樂的機會。

章世然說，Ａ生曾是學校的頭痛人物，老師都避之唯恐不及，但他選擇將Ａ生帶入樂團，結果某日接獲Ａ生的外婆來電，說Ａ生偷了8000元，經了解才發現學生偷錢是為了買嗩吶。後來要求學生還外婆錢，他也贈與學生嗩吶，該生後來順利參加全國賽，現在已經是一名軍官。也讓他相信國樂團的影響力，至少學生沒有走歪，「而是學會把人生走好。」

115年全國SUPER教師獎得主，特別獎吳佳樺（左起）、幼兒園組石英桂、國小組洪文正、國中組章世然、高中職組雷秀慧、大專組陳宥任、特別獎莊慧娟。圖／全教會提供
115年全國SUPER教師獎得主，特別獎吳佳樺（左起）、幼兒園組石英桂、國小組洪文正、國中組章世然、高中職組雷秀慧、大專組陳宥任、特別獎莊慧娟。圖／全教會提供

章世然帶領馬公國中樂團，團隊從全國學生音樂比賽吊車尾，一路進階到南區第一名。記者許維寧／攝影
章世然帶領馬公國中樂團，團隊從全國學生音樂比賽吊車尾，一路進階到南區第一名。記者許維寧／攝影

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