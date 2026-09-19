家長怒控國中女兒被打成腦震盪！男同學補習班暴走抓頭猛撞牆

新竹市有家長控訴，就讀國中的女兒今年6月在補習班遭同校男學生抓頭撞牆，就醫診斷頭部挫傷、輕微腦震盪，家長不滿逾3個月仍未獲道歉，更憂心返校安全。校方表示已啟動調查及輔導，市府教育處也已介入並持續關注。

據補習班監視器畫面，事發時女學生原本與另名女同學聊天，男學生走到桌邊踹了一下椅子，另名女同學詢問原因後，男學生突然動手攻擊她；女學生出聲制止，隨後也遭男學生抓住頭部撞向牆面，其他學生見狀立即跑出教室找老師協助。

女學生父親表示，女兒返家後一度不敢說，直到隔天出現頭暈、嘔吐症狀才透露遭遇，家長帶她就醫，診斷證明顯示頭部挫傷及輕微腦震盪。

家長指出，男學生過去在校就經常到女兒班級，後來甚至幾乎每節下課都會出現，也曾引起部分同學不滿。如今兩人仍就讀同一所國中，家長最擔心女兒日後在校安全，希望校方及主管機關提出具體保護措施。

校方表示，對於補習班發生相關事件感到非常遺憾，學校第一時間已啟動調查，目前仍在調查中。開學前也曾邀請雙方家長到校，希望協助釐清事件並尋求解決方式；校方也已啟動輔導機制，盼透過積極輔導，讓學生能安心就讀。

新竹市政府教育處表示，與該校聯繫了解後，已於8月中旬函請補習班說明案件發生情形及後續處理狀況，並轉知學生所屬國中，請學校持續進行後續輔導。

教育處強調，該補習班於案發當日即了解事件經過並進行心理輔導，同時備份事發監視器畫面，並召開會議討論後續處理方式及聯繫雙方家長，市府重視每一位孩子的身心安全與受教權益，將持續關注學生後續輔導情形，並提供必要支持與協助。

新竹市有家長控訴，國二女兒今年6月在補習班遭同校男學生抓頭撞牆，就醫診斷頭部挫傷、輕微腦震盪，家長不滿逾3個月仍未獲道歉。圖／讀者提供

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