校事會議不再「凡案皆送」 南投祭分流機制成案讓老師安心教學

校事會議制度近年造成教師、校長沉重工作壓力，學校面對投訴時也常因擔心程序問題而「凡案皆送」。南投縣去年起推動案件分流、成立諮詢小組，提供學校專業後盾，盼減輕不必要的行政壓力，讓教師更能安心教學；今年1至8月進入校事會議比例已從去年86%降至20%。

南投縣議員林儒暘表示，校事會議造成全台教師及校長很大的工作環境壓力，過去學校遇到投訴時，常因不確定案件是否一定要送校事會議，擔心未送案會衍生責任，幾乎所有投訴都送進校事會議，增加教師及學校行政負擔。

他說，過去學校可能抱持「寧可送進去，也不要不送」的心態，導致案件大量進入校事會議；縣府推動案件分流，也讓家長、教師及學校了解，並非所有投訴都必須進入校事會議，有疑義時也可尋求諮詢小組協助，降低不必要的工作壓力。

教育處長王淑玲表示，縣府去年開始邀集教師代表、校長代表及專家學者研商，希望提供更有尊嚴、友善的校園環境，因此針對教師解聘、停聘、不續聘辦法及校事會議案件調查進行區分，避免「小案大辦」。

王淑玲說，對於不具名、且沒有具體人事物的檢舉案件，原則上不予受理；若案件未達解聘、停聘、不續聘的重大情節，也不必進入校事會議。學校收到投訴後，先在20天內進行初步調查，若屬親師生溝通或較輕微案件，則透過協調機制處理，讓教師獲得支持，也讓家長理解學校作法。

王淑玲表示，去年校事會議投訴案件共80件，其中69件進入校事會議，比例約86%；今年1月至8月投訴案件降至35件，其中僅7件進入校事會議，比例降至20%。

她說，縣府另成立預審小組諮詢委員，針對學校案件提供專業諮詢，協助判斷是否需要進入校事會議及行政程序如何處理，讓學校有專業後盾，協助學校妥善處理投訴案件，營造更友善的教學環境。

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