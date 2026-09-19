出席Super教師獎頒獎 彭富源台上公開手機號碼：老師有需要可以打給我

教師節前夕，全國教師會今天舉行super教師獎頒獎典禮，表彰各教育階段作育英才的教師。過去均邀請教育部長出席，今年教育部長鄭英耀未出席，教育部僅由國教署長彭富源到場，他致詞時表示，教師若有任何需要，「你可以打電話給我。」可以給予鞭策或給教育行政機關任何建議。

國教署長彭富源表示，教育對學生學習做出貢獻，但最關鍵的還是「老師」。學生有很多事不懂，但透過教育獲得成長、學會了原本不會的事物，過程堪稱奇蹟。

彭富源也說，過去也曾擔任教師，當年教書時一班有59人，非常辛苦；現在的教育現場依舊辛苦，即便小校一個班級只有3、5人。

彭富源也說，到現在也還是會於觀課時向教師詢問，覺得什麼要改、要幫忙、要提升。相信教師需要被看見、被鼓舞，教師若有任何需要，「你還可以打電話給我。」給予鞭策或給予教育行政機關任何建議。語畢，也於台上公開自己的手機號碼。

super教師獎由全國教師會主辦，評選各教育階段任教滿3年以上，且主動研究創新教學、引導學生學習與學生教學相長的教師，幼兒園至大專5組，各縣市遴選出super教師各1名，並於頒獎典禮當日揭曉全國獎得主。

全教會理事長葉青芪則表示，教育現場面臨巨大的挑戰，但仍有一批老師堅守崗位、為了學生和教育而努力，希望透過頒獎典禮讓老師的努力被社會看見。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

手機號碼 SUPER教師獎 老師 教師 教育部 國教署 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往