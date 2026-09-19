台南AI創學中心揭牌展示教學成果 黃偉哲：要讓AI教育走進課堂與實作

台南市政府今天舉辦「全台首學課程博覽會暨南風薈萃 台南市AI創學中心揭牌典禮」，20所高中、國中及國小師生參與展覽及演出，現場有PBL、AI-STEAM教學法及機器人教育成果。黃偉哲表示，期盼AI創學中心的啟用整合教學及科技資源，讓AI教育從政策走進課堂、從學習走向實作。

黃偉哲表示，台南舉辦課程博覽會已八年，每年不同主題引領台南課程發展方向，特別感謝教師在課程設計與教學上投入，陪伴學生在不同領域發揮所長。他也提到日前寶仁國小、建興國中赴新加坡參加國際合唱節，分獲金獎銅獎，展現台南學生除學科學習，在音樂、藝術等不同領域也有良好表現。

黃偉哲指出，市府推動教育不僅著重課程設計，也從學生生活及學習環境多方面投入，包括提升國中小營養午餐品質。資訊教育則推動「生生有平板」，縮短數位學習落差。未來市府將持續投入教育資源，讓學生擁有更多元學習機會。

教育局表示，面對AI快速發展，台南持續推動教育與科技接軌。市府投入30億元推動「生生有平板，校校智慧學」，除完善數位學習環境，也透過科技協助教師教學與學生學習，培養學生思考、提問、溝通合作及解決問題等能力。

教育局長鄭新輝表示，「南風薈萃 台南市AI創學中心」將作為教師專業進修、課程研發、AI輔助教學及跨域實踐基地。台南2019年辦理「全台首學課程博覽會」以來，持續推動科技融入及課程創新，今年以AI創學中心啟用為新起點，進一步推動AI輔助教學。

教育局指出，AI創學中心將整合數位學習、AI教育、機器人教育及課程創新資源，協助教師掌握學生學習差異與歷程，強化AI輔助教學及跨域課程設計能力。

教育局說，今年課程博覽會特別強調「學生展能」，17所學校以PBL、AI-STEAM及機器人教育為主題，透過成果發表、跨校交流及展示，呈現學生探究、實作及問題解決能力。上午跨校共學，下午則開放教師、家長及民眾參觀。

活動也辦「深化數位學習與AI輔助教學，形塑智慧教室未來樣貌」教育論壇，由教育局長鄭新輝、均一平台教育基金會營運長陳逸文及台灣師範大學特聘教授許庭嘉對談，從教育政策、數位學習及AI教育等面向，探討AI時代的教與學。

台南AI創學中心揭牌展示教學成果 黃偉哲：讓AI教育走進課堂與實作。圖／教育局提供

台南AI創學中心揭牌展示教學成果 黃偉哲：讓AI教育走進課堂與實作。圖／教育局提供

台南AI創學中心揭牌展示教學成果 黃偉哲：讓AI教育走進課堂與實作。圖／教育局提供

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