薪傳陪伴啟動 新北首創代理教師輔導社群 支持新進教師

新北市教育局17日於北新國小舉辦115學年度薪傳教師全市起點座談，邀集各校首次擔任薪傳教師的教師，說明角色職責並交流陪伴經驗。透過資深教師的實務引導與同儕支持，協助初任教師掌握教學知能、班級經營及親師溝通，面對初入教育現場的各項挑戰；本學年度起並首創「代理教師薪傳輔導社群」，將陪伴與支持進一步延伸至代理教師。

教育局長張明文表示，新北持續推動「薪傳教師輔導初任教師計畫」，透過個別、即時指導的「師徒制」，以及共同備課、交流學習的「社群制」，讓新進教師在遇到問題時，能有經驗豐富的教師陪伴討論、共同找出解決方法。因應代理教師的實際需求，115學年度首度推出「代理教師薪傳輔導社群」，由各校依需求成立，提供教學準備、班級經營及校園適應等支持；同時鼓勵教師運用生成式AI工具輔助課室教學與輔導紀錄撰寫，讓經驗傳承與數位工具相互結合。

教師專業發展輔導分團召集人、新林國小校長盧娟娟表示，薪傳教師不只是分享經驗，也需要持續精進輔導與溝通能力。分團成立邁入第二年，將加強薪傳教師人才培訓，運用AI協助分析課堂問題，並融入社會情緒學習（SEL），提升教師自我覺察及溝通能力，讓經驗傳承更貼近新進教師的實際需求。

活動同步表揚114學年度8位優良薪傳教師，獲獎的文德國小黃俐瑋老師表示，教育傳承不分普通教育與特殊教育，而是扎根在每一個真實的教學現場，透過「跟著做、一起做、放手做」的漸進式引導，協助初任教師突破班級經營挑戰，並提升輔導雙重特殊需求學生的專業能力。校長及行政團隊也提供具體資源，讓薪傳機制持續成為穩定校園、陪伴教師成長的重要力量。

教育局表示，自2019年至2026年，新北已累計配對輔導逾7000人次初任及代理教師，並透過資深教師陪伴、同儕共學及專業培訓，協助新進教師累積教學經驗、提升專業能力。未來將持續完善教師支持網絡，讓經驗得以傳承、專業持續成長，為校園培養穩定且有力量的教師團隊，讓每一個孩子都能獲得更好的學習與陪伴。

教師專業發展分團忠義國小黃月慧教師分享薪傳輔導經驗，傳遞支持初任教師成長的教育熱忱。圖／新北市教育局提供

教資科曾雅屏股長（中）與教師專業發展分團夥伴合影。圖／新北市教育局提供

115學年度薪傳教師培力暨輔導全市起點座談會，邀集薪傳教師交流培力，共同支持初任教師專業成長。圖／新北市教育局提供

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