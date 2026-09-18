高雄搶當AI教育領頭羊 砸2000萬首創校園算力銀行

生成式AI昂貴訂閱費與運算資源，拉大城鄉及數位學習落差，高雄市府今天宣布砸下2000萬元首創「AI教育算力資源中心」共享AI算力，降低使用門檻，讓偏鄉孩子用得起，形塑城市下一代AI競爭力。

這項計畫由市府集中採購、統籌分配AI運算資源，平台採單一入口，整合OpenAI、Claude、Gemini等主流大語言模型，使用者可依不同任務選擇適合工具，計畫將提供3萬組AI應用服務，支援文字與圖片生成、文件摘要、資料分析、圖表製作及資訊搜尋等功能，可運用於備課、教材設計及行政工作。

另提供2000組專案型AI應用服務，支持高中職學生申請算力資源，投入專題研究、程式設計、資料分析及創新應用開發，AI也將化身教師數位助理，從準備教案、設計教材到整理文件及處理行政業務，減輕工作量，把更多心力留給學生與教學。

市長陳其邁表示，這座算力資源中心Token bank，就像一間「教育版AI銀行」，把運算資源集中管理，再依教師教學、行政工作及高中職學生專題研究需求，彈性分配可使用的Token，讓師生不必各自付費訂閱，也能使用生成式AI。

隨著高雄推動半導體、智慧製造與數位產業轉型，產業人才已不只會使用電腦，更須具備程式設計、資料分析、跨域整合及AI應用能力。市府希望從校園提前布局，讓教育體系接上產業轉型速度。

陳其邁強調，高雄走在前面必須採取彎道超車策略，並引用輝達執行長黃仁勳的說法「AI不會取代人，但善用AI的人將取代不會使用AI的人」。

高雄市府砸2000萬元首創「AI教育算力資源中心」共享AI算力，降低使用門檻，讓偏鄉孩子用得起。記者郭韋綺／攝影

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