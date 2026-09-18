【重磅快評】一百分微電影拍給誰看 教育部敬師片拍錯什麼

教師節在即，教育部投入資源拍了一部敬師微電影「一百分的形狀」，原本想闡述的理念是教育不只是分數，更重要的是看見孩子、理解孩子、陪伴孩子。沒想到，微電影播出後，老師看到的卻是另一個故事。

全國教育產業總工會看完後，甚至給了一個極具諷刺意味的註解：「根本是教師節引誘教師犯罪的恐怖片。」顯然政策制定者似乎還不懂第一線教師每天面對的風險。

這部微電影的故事從學生竄改考卷開始，老師沒有責備，而是陪著學生走進陶藝教室，透過創作讓孩子理解，每個人都有不同的「一百分」。教育部想傳達的理念是：不要只看成績，要看見孩子。

教育的確是需要溫度的工作，但現在的制度卻把老師逼成一個隨時自我審查的人，再溫暖的劇本，在老師眼中卻變成現實世界的驚悚片。

有國小教師看完影片後直言，片中老師若放在現實校園，可能「至少會被啟動兩次校事會議」。其他基層教師也質疑，影片中公開學生分數、師生單獨相處、肢體互動等情節，放到現實環境，很可能遭申訴與調查。甚至有老師說：這微電影開場沒幾秒，影片中的教師在現實世界裡恐怕工作就沒了。

第一線老師在教育現場的疑慮其實很具體：老師到底還能不能在學生犯錯時，好好跟他談一談？

影片中老師在課堂上公開唱名學生分數，與現在對學生個人資料及學習評量的保護觀念確實存在落差；師生單獨相處、肢體安慰，也涉及師生界線與學生身體自主權。雖說公開唸出分數、師生獨處或勾肩不見得一定違法，但在現行校園環境下，確實可能引發申訴、調查甚至後續行政程序。

老師能不能單獨和學生談話？需不需要第三人在場？是否要留下紀錄？萬一遭到申訴，又如何證明自己的教育目的？這些都是老師每一天會碰到的疑難雜症。

而這支影片最大的諷刺，或許是這影片告訴學生：你不需要一百分，每個孩子都有自己的形狀；可是現實中的老師，卻好像被要求必須做到一百分。

老師要懂教學、懂輔導、懂溝通，要照顧學生情緒，要注意學生隱私，要掌握師生界線，要處理家長關係，還要避免任何可能引發申訴的言行。最好永遠耐心、永遠溫柔、永遠正確，而且不能犯錯。

學生可以沒有一百分，老師卻必須是一百分。這才是現在的教育現場最大的矛盾。

如果教育部真心相信每個孩子的一百分都有不同形狀，應該要承認，老師也不是完美的人。老師需要合理的制度保障，也需要犯錯後能被公平判斷的空間，而不是只要被申訴，就先陷入漫長的自我證明。

教師節在即，教育部如果真的想敬師，或許下一部影片不必再拍老師如何無私奉獻。不如拍出老師如何安心教書、放心管教、正常輔導學生，而且不用每天問自己：「這樣做會不會被申訴？」並建立一個合理的制度，當所有教師的「一百分後盾」，讓有心投入教育的老師能無所畏懼，不僅做好自己的本分，甚至還能更進一步，向學生傳達溫暖。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

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