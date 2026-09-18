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唐獎頒獎典禮下午台北登場 表彰4獎項6得主

中央社／ 台北18日電

第7屆唐獎頒獎典禮今天下午在台北舉行，表彰4獎項6名得主，並將於明天（19日）發表正式的「得獎人演講」，向外界分享畢生研究成果。

今天下午將在台北表演藝術中心登場的頒獎典禮，將由評選委員會總召集人翁啟惠（中央研究院前院長）和4獎項評委會召集人介紹得主的主要研究貢獻。

唐獎基金會今天告訴中央社記者，本屆6名得主除生醫獎史蒂文．羅森伯格（Steven A. Rosenberg）因故未能來台之外，其餘得主都將親自接受殊榮。

第7屆唐獎永續發展獎得主為蘇珊．索羅門（SusanSolomon），她最著名的事蹟是透過南極實地觀測，證明氟氯碳化合物（CFCs）是造成南極臭氧洞擴大的主因，並提出非均相化學反應機制，解釋臭氧洞形成原因。

生技醫藥獎由3名促成CAR-T療法問世的科學家獲得，包括史蒂文．羅森伯格、米歇爾．薩德蘭（Michel Sadelain）、卡爾．瓊（Carl H. June），他們利用患者自身免疫細胞抗癌，開創「活藥物」的新時代。

漢學獎得主為葛兆光，他專精中國思想史，「何為中國」系列影響尤其深遠，並勇於挑戰傳統史觀，積極回應國際漢學界的趨勢、理論方法討論。

法治獎得主為布魯斯．艾克曼（BruceAckerman），他對制憲、司法審查，以及民主憲政治理的根基制度提出嶄新理念，例如「二元民主（dualist democracy）」理論，深深啟發世界各地追求社會正義與法治的所有憲法工作者。

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唐獎 台北 索羅門

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