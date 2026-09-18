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衛武營8週年慶Open House 邀全民免費入席

中央社／ 台北18日電

衛武營國家藝術文化中心歡慶8週年，持續傳統舉行Open House活動，再度敞開各廳院大門，邀請全民免費入席世界級劇場，體驗一場充滿溫度與活力的藝術盛宴。

根據衛武營發布的新聞資料，衛武營在四廳院策劃了豐富節目，戲劇院推出「探戈：擁抱之間」演出，結合AI科技與探戈舞步，重塑身體的無限邊界。表演廳則有八角塔男聲合唱團帶來「聲動衛武營」，以多變的男聲織體演繹跨越時空的聲音饗宴。

音樂廳將由小號音樂家侯傳安與徐佳郁帶來「榮耀之聲：小號與管風琴」，示範與演奏交織，引領觀眾感受小號與亞洲最大管風琴的精彩對話。

歌劇院則有興傳奇青年劇場的「馬上封侯」，以扎實功底，在唱唸做打間展現青春氣勢與專業實力，震撼再現孫悟空大鬧天宮的磅礡氣勢。

衛武營公共空間將推出法國藝術家李維（AlexandreLÉVY）的「Miedka：野性面容」互動裝置展，以獨特的雕塑觸覺與聲音片段，引領大眾透過沉浸式的感官互動。深受大眾喜愛的「武營來唱歌」將邀素人歌手站上公共鋼琴舞台，大方展現跨界歌聲。

晚上有年度重頭戲「眾人的搖擺」在戶外派對將接棒點燃熱情，展現台灣在地充沛的音樂創作能量；現場也邀請人氣樂團宇宙人與金曲歌王許富凱演出。3樓樹冠大廳則有「滴勾搭．滴勾搭．盪！—佛朗明哥快閃演出」與「混青春表演課—成果發表會」；演講廳準備了輕鬆熱鬧的「武營來開槓」等活動。

廳院節目將於9月29日中午12時起開放OPENTIX電子索票，10月10日中午12時起開放現場索票，每人每場次限領2張，索完為止。

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