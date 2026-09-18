明華園「貓．阿修羅」今首演 孫翠鳳重現「劍俠胡撇仔」奇幻神仙大戰

「劍俠胡撇仔」是內台時期極具代表性的歌仔戲題材，跳脫傳統古冊戲框架，大膽借鑑武俠小說、電影等通俗娛樂元素，打造高潮迭起的恩怨情仇與奇幻場面。明華園戲劇總團全新原創神仙戲「貓．阿修羅」，在現代舞台重現「劍俠胡撇仔」的奔放精神，今起於國家戲劇院演出。

「貓．阿修羅」由由國家文藝獎得主、明華園首席編導陳勝國編導，無敵小生孫翠鳳領銜主演，攜手陳昭婷、李郁真、陳子豪、晨翎、吳米娜、黃筱媛等演員，共同打造跨越三界的奇幻旅程。明華園總團長陳勝福表示，劇團即將迎向創團百年，除了延續傳統戲曲技藝，更重要的是持續創造屬於當代的新故事。「貓．阿修羅」從原有構想到重新建構世界觀，也展現明華園不斷求新求變的創作精神。

故事從南天門的一場神仙大戰揭開序幕。釋迦牟尼佛東土講經，佛國至寶舍利子竟然失落。佛國護法神祇阿修羅奉旨尋回舍利，遍尋諸天，唯獨凌霄寶殿尚未查尋，遂率阿修羅眾兵臨南天門，與凌霄寶殿守將托塔天王李靖對峙，一場撼動天界的神仙大戰一觸即發。

然而，失落的佛舍利早已落入人間，出現在異邦女子菩薩蠻眼前。菩薩蠻與阿修羅因一顆佛舍利而命運交織，開啟一段又一段的奇幻旅程。隨著各方勢力加入爭奪，天界秩序、王權野心與人心欲望接連被撼動，也讓兩人捲入一連串試煉。

「貓．阿修羅」是陳勝國繼2020年「鯤鯓平卷」後，相隔6年再於國家戲劇院推出的全新創作。陳勝國表示，最初構想源自明華園內台時期的「劍俠胡撇仔戲」，歷經數次劇情翻轉與人物重設，決定以「正面能量」為故事主軸，逐步發展為一場跨越三界的神話冒險。

製作人陳昭賢則表示，「貓．阿修羅」雖以神話為背景，核心談的仍是「人」。劇中的神、魔即使擁有超凡力量，仍逃不過情感、欲望、權力與選擇；眾人在追尋佛舍利的同時，也一步步確認自己真正想守住的信念與歸屬。

孫翠鳳此次飾演阿修羅王毗摩質，既有神祇的威嚴與戰鬥力量，也承載面對情感、欲望與命運時的矛盾。孫翠鳳表示，阿修羅最後會變成魔？鬼？神？人？觀眾要看到最後一幕才會知道。

她表示，「貓．阿修羅」有一個重要的議題，也是陳勝國放進這齣戲的功課:不管你是甚麼身分，都要學會放下自己、成就別人也成就自己。

此次安排關鍵角色的共演，展現劇團的世代傳承與交流。毗摩質由孫翠鳳、李郁真於各場次共同演出，也讓孫翠鳳多年累積的表演經驗與內心戲功夫，與新世代演員交流傳承；菩薩蠻則由陳昭婷、黃筱媛共同詮釋，以共演一角延續不同世代之間的表演經驗。

明華園戲劇總團全新原創神仙戲「貓．阿修羅」，在現代舞台重現「劍俠胡撇仔」的奔放精神，今起於國家戲劇院演出。圖／明華園提供

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