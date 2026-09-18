林懷民打磨FOCASA馬戲團 「幾米男孩」洗掉江湖味

林懷民看著舞台上演員在韋瓦第「四季」樂聲中列隊行走丟球，朵朵黃色小球優雅準確落在音樂節拍，嘴角泛起微笑。他說，過去不大喜歡看自己作品，因為總在檢查；這回執導FOCASA馬戲團「幾米男孩的一百次勇敢」卻看不膩，「他們在音樂中游泳」。

從去年巡演以來，「幾米男孩」票房已破十萬張。這一切的開始，源於近八十歲的台灣首位職業現代舞團雲門舞集創辦人林懷民，與年齡是他一半的台灣首位職業當代馬戲團FOCASA創辦人林智偉之間，一個不只是導戲的約定。

「林老師答應導戲時，說要來改變我；若我沒變，他明天就走！」晚間七時，林智偉從FOCASA在桃園蘆竹的排練場趕來林懷民的工作室，手上除了半袋吐司還有衣服，怕拍照時身上深藍Ｔ恤配上林懷民永遠的黑衣太暗。林懷民瞅著他吃吐司，一面念著「看看這吃相，餓死了」，又叮嚀「不要說話，你的責任是吃完飯」，語氣透著不捨。

朋友們最初其實反對林懷民導「幾米男孩」，林懷民說，他們看FOCASA演員雖然特技一流，但從表演藝術角度，「不會站也不會走路」，最麻煩是整團仍為劇校學生氛圍：一味練技巧，缺少系統性整體訓練，不符專業團隊規格。

林懷民（右）與FOCASA團長林智偉（左）。記者季相儒／攝影

劇校出身基本功 重學呼吸走路

他口中的劇校是指台灣戲曲學院前身復興劇校，十歲起在此成長的林智偉坦言，在校確實只練技術，腰、腿、頂（倒立）大多要會。出了學校接案，重點也在如何以身體為工具，把對方要的動作畫面生出來，沒想過好好和身體相處。

這結果就成了「不會站也不會走路」。林懷民比手畫腳，模仿典型特技演員演出：「你看馬戲表演，他們跑出來乒乒乓乓一陣，特技很厲害，觀眾拍手，然後他們快速離開。」每人特技都很精工，各成爆發性的片段，但「加起來不像一個團體」。

始終喬不定導演的案子最後回到林懷民手中，林懷民說，一回開會有人提議由他來導，早編好劇本的他同意了，但有但書：「我不是單純導這個作品，我要透過它，來改變這個團隊。」

他第一步是找來也待過雲門的舞者黃立捷，教團員怎麼站、走、跑，乃至呼吸。為了說服團員，他找來太陽馬戲團影帶，顯示太陽也要求特技演員得上舞蹈課等，才能融合彼此、打造出風格。

訓練不久見效，FOCASA團務經理林忠瀚觀察，以負責扛人的底座來說，憋氣或呼吸的肢體狀態大不同：過去認為底座必須憋氣撐住，才能保證肩上人安全；現在當底座持續呼吸，不但安全依舊，身體還顯得更有餘力。

林懷民也重整團隊排練風氣。起初他摸索著語氣客氣有禮，大家閒散；直到他大吼「快點」，人人才頓時清醒。他猜劇校早年上課像軍隊，現在沒人罵，大家就自由自在，排舞時熱心教隔壁怎麼跳，被他說「安靜」就委屈。一旁林智偉看他模仿團員或癱坐或看手機，笑彎了腰：「怎麼學那麼像？」

他罵團員最多的還是「要暖身」，這不僅為表演效果好，更為身體好，還特意找天只上半堂暖身課，讓團員比較完整暖身與否對演出的影響。排練不專注更是他禁忌：「他們工作有危險性，如果有人閃神，就恐怕出事。」

冰浴三溫暖加按摩 化妝術變身

邁向專業團隊少不了專業配備。林懷民細數：到台南演出時，後台早準備放滿冰塊的小池，讓演員收縮毛孔、加速新陳代謝；回旅館再進浴缸泡熱水，「把自己泡得像一隻雞」，熟了再起來按摩。照顧程序比起有做收操習慣的雲門舞者複雜，隨團物理治療師、復健師則成標配。

他甚至安排化妝師教學，「男生一開始不想學，我找一位化了半張臉，他們一看，哇！馬上統統跑去學。」赴香港巡迴前，他見團員訂的旅館沒浴缸，要團方為每人帶上摺疊式浴缸及鏡子，「對著大鏡子化妝，才會珍惜自己，變成那個角色。」一面提醒林智偉，下次出國得準備慣用枕頭。

靠著一甲子的表演專業與「動物式直覺」，林懷民透過各方合作的「幾米男孩」劇碼，真的改變了FOCASA。林智偉說，團員從小操練，從不覺得做特技有可能受傷，也沒想過珍惜身體；這兩年慢慢不再只自視為「會特技的人」，而是真正的表演者，開始重視身體與外表，懂得放鬆、暖身、復健與休息的重要。

他也體會林懷民為何堅持改變他們。「他看到我們的問題：雖是職業劇團，做事卻像跑江湖，他希望我們可以走更久。」光有夥伴、努力與毅力不夠，林智偉說，過去他們只想做點不一樣的事、讓演出零失誤，沒想過培育、陪伴與傳承，甚至不清楚演員角色與劇場規矩。透過「幾米男孩」，他終於明白演員、製作、巡迴與國際的環環相扣，也更理解從表演團體變組織的邏輯。

特技者變表演者 舞台忘情展現

特技界有個說法「招人」，林智偉解釋是只會幾項技術，用「招」站在舞台上。林懷民說，「幾米男孩」大概是台灣馬戲中第一個表現特技演員怎麼走、怎麼跑，還顯出整體流動感。林忠瀚說，林懷民花最多時間排的段落，就是大家對齊呼吸和步伐丟球，「這講起來很奇妙，但我看到他們同步的那瞬間，就知道大家真的合在一起了」。

當「招人」回歸「人」，特技者蛻變表演者，「跑江湖」馬戲團變表演組織，林懷民說，很多人看「幾米男孩」感動，不只來自情節，而是演員們的專注與自在，那自在源於排練到融入身體，展現為舞台上忘情地玩，「我也常被這感動」。

林懷民過去兩年跟FOCASA緊密工作，近來笑說想排除，「不然我的生活不曉得怎麼過」，偏偏兩年來又不停跟他們講話。他還有自己的project，要把家裡清理好、遺囑寫好，只是一轉頭，他又忍不住對林智偉連番叮嚀，那裡面盡是對青年夢想的疼惜，也是對表演藝術傳承的真情。

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