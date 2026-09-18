快訊

全國首位縣議長涉賄選 彰化議長謝典霖涉賄選今晚裁定羈押禁見

Fed已「鷹」到頂 日後將愈來愈「鴿」？ 華爾街大多頭：3理由看漲美股

純真逐夢！這群快樂兒童 打動林懷民

聯合報／ 記者何定照／專題報導

林懷民自雲門舞集退休後，雖為其他藝術家編排過演出，但屬這次為FOCASA馬戲團執導「幾米男孩的一百次勇敢」最「蹽落去」，甚至首年無償合作。「我對他們的努力很感動，台灣唯一的全職馬戲團不該散掉」。

早在FOCASA草創之時，林懷民就借出雲門劇場提供排練；見他們出國演出資金不夠，還慷慨借錢。疫情時FOCASA演出全取消，創辦人林智偉一心顧好劇校一起長大的夥伴生活，照付當時共廿一名團員薪水，卻也埋下巨大債務。林懷民雖曾幫忙募款仍難填補，成為他跳下來導「幾米男孩」最重要理由。

他數說起FOCASA給他的眾多感動：林智偉「夢想做很大，行動力很強」，廿四歲就創團，與團員都拋下商演高薪，共同睡在六坪租房六、七年，「年輕人的奮發讓人很佩服」；藝術總監陳冠廷等人為練獨門特技，明明吃不飽，錢都用來買道具，「他們對這件事的愛非常純粹驚人」。

團員情誼也深深感動林懷民。特技演出角色個個不可或缺、難以頂替，演出時互相保護，隨時準備協助，「那互動的態度很動人」。林懷民說，一回演完，他在後台見表演大環的趙偉辰鼓勵後進楊世豪去謝幕，「我感動到不行」。

「這群快樂兒童，永遠有那種很年輕人、很純真的東西。」林懷民說，有時團員下班已經很累，忽然有人建議可以再做什麼，大家就又開心嘗試，總有種「就是要玩起來」的情操。這種種特質，也讓從幾米到林璟如、王奕盛、梁春美等林懷民藝文界老友都各獻所長「疼小孩」，共同促成「幾米男孩」。

旅歐獨立策展人、亞洲馬戲網絡成員張欣怡長年觀察FOCASA，指出他們始終保有為馬戲演員創造一個家的初衷，以「一卡皮箱走天下」精神追夢，同時保持開放性接軌國際，希望做到「台灣也可以」，殊為難得。

她認為，這其中又以林智偉的領導最關鍵，從效法雲門打造全職馬戲團，到塑造品牌多角化經營，都極具視野與氣魄。全團一直以「不藏私」的態度與各界共好，也是成功原因。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

林懷民 疫情 雲門劇場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【井然有序】林懷民／深水靜流

【一起來築夢】林毓瑜／從菜市場到蘆竹溝──這嘛戲的高空馬戲

【一起來築夢】林毓瑜／從一塊蓋布開始，讓土地重新呼吸

從LV到NDT都愛他！失重舞蹈大師經典《誰會跌倒》首度來台

相關新聞

純真逐夢！這群快樂兒童 打動林懷民

林懷民自雲門舞集退休後，雖為其他藝術家編排過演出，但屬這次為FOCASA馬戲團執導「幾米男孩的一百次勇敢」最「蹽落去」，甚至首年無償合作。「我對他們的努力很感動，台灣唯一的全職馬戲團不該散掉」。

扭轉特技人傷痛宿命 還指導理財

FOCASA創辦時成員大多來自戲曲學院前身復興劇校，創辦人林智偉說，早年劇校觀念都是身體要盡量用，到廿八歲用壞了就轉行，大家都全身是傷。

林懷民打磨FOCASA馬戲團 「幾米男孩」洗掉江湖味

林懷民看著舞台上演員在韋瓦第「四季」樂聲中列隊行走丟球，朵朵黃色小球優雅準確落在音樂節拍，嘴角泛起微笑。他說，過去不大喜歡看自己作品，因為總在檢查；這回執導FOCASA馬戲團「幾米男孩的一百次勇敢」卻看不膩，「他們在音樂中游泳」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。