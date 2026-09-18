純真逐夢！這群快樂兒童 打動林懷民

林懷民自雲門舞集退休後，雖為其他藝術家編排過演出，但屬這次為FOCASA馬戲團執導「幾米男孩的一百次勇敢」最「蹽落去」，甚至首年無償合作。「我對他們的努力很感動，台灣唯一的全職馬戲團不該散掉」。

早在FOCASA草創之時，林懷民就借出雲門劇場提供排練；見他們出國演出資金不夠，還慷慨借錢。疫情時FOCASA演出全取消，創辦人林智偉一心顧好劇校一起長大的夥伴生活，照付當時共廿一名團員薪水，卻也埋下巨大債務。林懷民雖曾幫忙募款仍難填補，成為他跳下來導「幾米男孩」最重要理由。

他數說起FOCASA給他的眾多感動：林智偉「夢想做很大，行動力很強」，廿四歲就創團，與團員都拋下商演高薪，共同睡在六坪租房六、七年，「年輕人的奮發讓人很佩服」；藝術總監陳冠廷等人為練獨門特技，明明吃不飽，錢都用來買道具，「他們對這件事的愛非常純粹驚人」。

團員情誼也深深感動林懷民。特技演出角色個個不可或缺、難以頂替，演出時互相保護，隨時準備協助，「那互動的態度很動人」。林懷民說，一回演完，他在後台見表演大環的趙偉辰鼓勵後進楊世豪去謝幕，「我感動到不行」。

「這群快樂兒童，永遠有那種很年輕人、很純真的東西。」林懷民說，有時團員下班已經很累，忽然有人建議可以再做什麼，大家就又開心嘗試，總有種「就是要玩起來」的情操。這種種特質，也讓從幾米到林璟如、王奕盛、梁春美等林懷民藝文界老友都各獻所長「疼小孩」，共同促成「幾米男孩」。

旅歐獨立策展人、亞洲馬戲網絡成員張欣怡長年觀察FOCASA，指出他們始終保有為馬戲演員創造一個家的初衷，以「一卡皮箱走天下」精神追夢，同時保持開放性接軌國際，希望做到「台灣也可以」，殊為難得。

她認為，這其中又以林智偉的領導最關鍵，從效法雲門打造全職馬戲團，到塑造品牌多角化經營，都極具視野與氣魄。全團一直以「不藏私」的態度與各界共好，也是成功原因。

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