扭轉特技人傷痛宿命 還指導理財

FOCASA創辦時成員大多來自戲曲學院前身復興劇校，創辦人林智偉說，早年劇校觀念都是身體要盡量用，到廿八歲用壞了就轉行，大家都全身是傷。

經歷與林懷民工作，他深深體會劇團要經營的不是演出、是人，「老師永遠在跟我談人，怎樣讓演員可以走更久，讓年輕人有舞台」。

林智偉說，早年劇校並無暖身收操觀念，花時間做會被認為偷懶。若向老師反映身體不適比如發燒，老師會說從原本練十分鐘加倍成練廿分鐘；若手斷掉，老師會說那就改練腳。如果演出前腳拐到，就打止痛針繼續演；真的撐不下去，就離開這條路。這些也不能怪老師，因為他們就是這樣被教育。

如此養成之下，團員都不做暖身，冬天排練也只穿短袖，不圍圍巾、穿厚襪。林智偉說，與林懷民合作「幾米男孩的一百次勇敢」後，老師提醒這樣誰可能受傷時，他原本覺得多餘，沒想到都被老師言中。「林老師好像預言家！」大家愈來愈注重保護身體。

他也體會到，過去靠每年兩百多場演出，來解決今日共四十七名團員的經濟問題，並非長久之計。「像『幾米男孩』這樣把作品做好、票賣好，才有更多時間好好做下個作品，演員生命也才更長遠。」計畫將年演量降至百場以下。

林懷民則說，「幾米男孩」能演這麼多場，是因FOCASA確實調整了體質。現在他最關心的是要林智偉找投資理財專家告訴團員買市值型ＥＴＦ的重要性，「這是為他們將來動不了又沒法當老師的設想」。

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