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區域產業人才培育基地 每年6千學生投入

中央社／ 記者陳至中台北17日電

產業缺工、學用落差議題受到社會關注，教育部建置「區域產業人才及技術培育基地」，由企業和大學一同規劃課程，每年約有6000名學生參與。

台灣創新技術博覽會今天起在台北世貿中心展開，教育部專館展出「區域產業人才及技術培育基地」成果。這項計畫從111年推動，著重於結合在地產業聚落，讓大學對準業界人才需求，讓學生在就學期間，就能熟悉業界的操作流程，同時也提供企業員工進修的機會。

教育部次長朱俊彰今天致詞表示，上述計畫每年約有6000名學生參與課程，此外還有3000名來自企業的員工到基地進修，都是未來創新科技發展的重要基石。

創新技術博覽會展出的案例中，台北護理健康大學專注於高齡照護專業人才，結合智慧健康照護技術，推動長照服務創新。虎尾科技大學則以無人機技術為核心，打造完整研發與測試環境，促進航太產業發展。

台北科技大學發展低軌衛星關鍵通訊模組產業人才，強化國家通訊安全與全球資訊網絡布局。正修科技大學培育五軸複合切削人才，提升精密加工能力。龍華科技大學則建置專注高速數據傳輸與電子設計，滿足後5G時代通訊需求。相關資訊可參考台灣創新技術博覽會網站。

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