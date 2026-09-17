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高雄推動AI協作審題系統 助教師命題與評量品質

中央社／ 記者林巧璉高雄17日電
高雄市教育局17日推出「AI協作審題系統」，運用人工智慧協助教師檢視試卷內容、配分及認知歷程，讓科技成為教學現場的助力。（高雄市教育局提供）中央社
高雄市教育局17日推出「AI協作審題系統」，運用人工智慧協助教師檢視試卷內容、配分及認知歷程，讓科技成為教學現場的助力。（高雄市教育局提供）中央社

高雄市教育局今天推出「AI協作審題系統」，運用人工智慧協助教師檢視試卷內容、配分及認知歷程，並提出修正建議，盼提升教師命題與評量專業，讓科技成為教學現場的助力。

教育局今天在左營國小舉辦「科技領航‧AI創新 打造高雄教育評量E世代」記者會，教育局長吳立森表示，高雄持續將科技前瞻列為教育發展重點，除了數位環境建置，也進一步思考如何運用AI協助教師專業成長，讓科技融入教學與評量，深化教育品質。

吳立森表示，未來將以系統為基礎推動「AI協作審題品質提升計畫」，先從國小階段推動，逐步建構教師AI協作審題支持機制，提升高雄教育評量品質與學生學習成效。

系統開發關鍵人物、高雄師範大學教授劉鎮寧表示，AI協作審題系統以測驗與評量理論為基礎，依課程綱要檢視評量內容，並納入教育實務工作者對題型編製的經驗，建立分析依據。

教育局指出，系統資料庫彙整國小校長課程及教學領導專業社群校長帶領教師編製的試卷，作為分析索引。教師上傳試卷後，系統可檢查配分、分析題目與認知歷程向度的對應情形，並產出評估報告及調整建議，提供即時審題參考。

高雄市福安國小校長林驛哲表示，偏鄉小校人力有限，定期評量審題往往增加教務處工作負擔；AI具快速運算能力，若結合學理與教學現場經驗，有助減輕行政負擔，成為教師命題與審題的工具。

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