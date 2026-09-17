學校體育班跆拳道唯一選手 北門農工莊世宇全國賽摘銅

國立北門農工體育班高三莊世宇參加全國青少年跆拳道賽，在男子組87公斤以上級賽事，一路過關斬將，最終勇奪銅牌，特別的是，北門農工跆拳道隊僅剩莊世宇一名選手，能摘下這面銅牌更具不凡意義。

國立北門農工體育班隨著學長姐陸續畢業及選手銜接不易，跆拳道隊目前只剩莊世宇一名選手，但訓練並未因此中斷，由生活輔導組長劉冠璋兼任跆拳道教練，持續陪伴莊世宇訓練。

由於沒有其他隊友可以對練，劉冠璋更親自拿起踢靶陪練，從體能、動作到比賽戰術反覆調整，師徒兩人在一次又一次的練習與汗水中備戰全國賽。

莊世宇能夠獲得這面銅牌，除了感謝一路陪伴自己的教練，也特別感謝班級導師及任課老師們支持。由於體育班學生經常須配合訓練及外出參賽，如何兼顧課業也是一項挑戰。班級導師除認真協助處理學生因參賽衍生的班務與代班事宜，也時時關心莊世宇的學習狀況，協助學生在競技訓練與學業之間取得平衡。

北門農工校長王怡婷表示，體育選手培育並非只著重競賽成績，更需要教練、導師及任課教師共同陪伴，讓學生在追求體育夢想的同時，也能兼顧學習與成長。從教練親自拿靶陪練、導師關心課業，到選手站上全國頒獎台，莊世宇這面銅牌的背後，是師長共同陪伴與學生堅持不懈成果。

北門農工跆拳道隊僅剩莊世宇一名選手，近日在全國賽摘下銅牌更顯不凡。

記者謝進盛／翻攝