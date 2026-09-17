快訊

俄國噴射無人機驚見台灣零件！性能直逼巡弋飛彈令烏軍頭大

男子緊抱愛犬狂親7小時 同事發現不對勁急送醫：他把狗看成前女友

東京北區爆持刀傷人！女子持刀刺傷2男 遭警方當場逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

學校體育班跆拳道唯一選手 北門農工莊世宇全國賽摘銅

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
北門農工莊世宇（右）是學校體育班跆拳道唯一選手，近日在全國賽摘下銅牌。記者謝進盛／翻攝
北門農工莊世宇（右）是學校體育班跆拳道唯一選手，近日在全國賽摘下銅牌。記者謝進盛／翻攝

國立北門農工體育班高三莊世宇參加全國青少年跆拳道賽，在男子組87公斤以上級賽事，一路過關斬將，最終勇奪銅牌，特別的是，北門農工跆拳道隊僅剩莊世宇一名選手，能摘下這面銅牌更具不凡意義。

國立北門農工體育班隨著學長姐陸續畢業及選手銜接不易，跆拳道隊目前只剩莊世宇一名選手，但訓練並未因此中斷，由生活輔導組長劉冠璋兼任跆拳道教練，持續陪伴莊世宇訓練。

由於沒有其他隊友可以對練，劉冠璋更親自拿起踢靶陪練，從體能、動作到比賽戰術反覆調整，師徒兩人在一次又一次的練習與汗水中備戰全國賽。

莊世宇能夠獲得這面銅牌，除了感謝一路陪伴自己的教練，也特別感謝班級導師及任課老師們支持。由於體育班學生經常須配合訓練及外出參賽，如何兼顧課業也是一項挑戰。班級導師除認真協助處理學生因參賽衍生的班務與代班事宜，也時時關心莊世宇的學習狀況，協助學生在競技訓練與學業之間取得平衡。

北門農工校長王怡婷表示，體育選手培育並非只著重競賽成績，更需要教練、導師及任課教師共同陪伴，讓學生在追求體育夢想的同時，也能兼顧學習與成長。從教練親自拿靶陪練、導師關心課業，到選手站上全國頒獎台，莊世宇這面銅牌的背後，是師長共同陪伴與學生堅持不懈成果。

北門農工跆拳道隊僅剩莊世宇一名選手，近日在全國賽摘下銅牌更顯不凡。</p><!--6--><p> 記者謝進盛／翻攝
北門農工跆拳道隊僅剩莊世宇一名選手，近日在全國賽摘下銅牌更顯不凡。

記者謝進盛／翻攝

跆拳道 北門 體育

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

兒盟調查：體育班校隊半數因超時訓練課業落後、身心過載

新北5國手出征國際技能競賽 侯友宜授旗勉勵選手挑戰世界

吳呈賢、吳建德兄弟攜企業挺球類運動 4校隊獲贈新球衣和球具

去年因食物中毒錯失比賽 南一中李柏霆捲土重來摘國際資訊奧賽金牌

相關新聞

成大校門70年牌樓遭車撞缺角…校友心疼 文化局趕赴現勘

擁有70年歷史的國立成功大學「窮理致知」紀念校門牌樓，在2021年登錄為台南市歷史建築，孰料，昨下午遭一輛工程抓斗車不慎撞落，導致牌樓水泥塊剝落一角，引發大批師生議論，經調查該車輛為校方委託的施工車輛，南市文化局獲報今早也趕往會勘，研擬修復方案。

教育新血流失／「家長的不信任最消耗」 特教老師轉戰安親班 揭第一線教育現場殘酷真相

大人的一舉一動很容易在孩子心中留下種子，成為未來茁壯的根基。拿到教師證、現職安親班老師的蔡老師，受到孩提時代老師的影響，決定步入「當老師」這條路。

教育新血流失／國中特教師站前線救火！不解為同件事「一直繞圈」 盼校方當靠山

家茵擔任國中特教老師已經第三年，教導七、八、九年級的特殊孩子英文、數學和社會技巧。

教育新血流失／教育淪健保遭濫用？14年資深師出走 嘆零成本投訴逼出「防禦性教學」

今天到校，完成了離職手續。我正式開始一個漫長、暫時還看不到盡頭的暑假。是的，我離職了。」7月20日，擁有5.3萬粉絲的「羊咩老師」寫下這段文字，立刻在教育界引起共鳴…

東海大學精農創新「減法革命」節水70% 勇奪農業永續金級獎

東海大學智慧暨精緻農業學位學程以科技為農業做「減法」，整合草生栽培、電動農機、地下精準灌溉與農機共享機制，創下節水70%、田間管理省工85%的亮眼成果，更推動農地「留白50%」還地於自然，勇奪「台灣農業永續獎－永續農業創新獎金級」。

獲選東海大學傑出校友 張峯源現仍聞得到學校的草地和泥土味

台中市政府經濟發展局長張峯源榮獲東海大學第27屆傑出校友，他是第32屆化工系（現為化材系）畢業。他因曾任新北市及台中市政府經濟發展局長，長期投入產業政策、城市經濟與公共事務且有傑出表現而獲選。對此，張峯源今天表示，非常感謝母校的栽培，未來會把握機會回饋母校，讓更多東海人為國家和社會奉獻心力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。