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丁丁藝術空間登柏林藝博會 壁紙大亨助台藝術家登國際

中央社／ 柏林17日專電

取材自「西遊記」孫悟空的金屬雕塑，近日出現在柏林舊機場巨大機庫，吸引歐洲藏家目光。台灣丁丁藝術空間今年二度參加柏林藝術博覽會，創辦人丁三光說，海外參展所費不貲，但畫廊仍要走出去，讓台灣藝術家持續被國際看見。

第13屆柏林藝博會（POSITIONS Berlin Art Fair）10日至13日在柏林丹波霍夫（Tempelhof）機場舊址舉行，集結來自約20國、逾90家畫廊，在柏林藝術週期間展出現代及當代藝術。

海外參展成本高 丁三光堅持帶藝術家走向國際

丁丁藝術空間此次帶來8位亞洲及歐洲藝術家的作品。其中台灣藝術家蔡尉成以銅、不鏽鋼創作，將「西遊記」孫悟空、金箍棒及筋斗雲等傳統文化符號，轉化為充滿童趣的當代雕塑。

丁丁藝術空間經理陳玠綸表示，蔡尉成的作品開展後吸引不少畫廊同行及藏家詢問，許多觀眾對大型金屬雕塑的材質及製作方式相當好奇。

把大型雕塑與畫作帶到海外，從展位、運輸到人員差旅都是成本。丁丁藝術空間創辦人、壁紙企業家丁三光告訴中央社，在全球景氣低迷下，高昂成本讓不少台灣本土畫廊對海外參展有所顧慮，但為了把台灣藝術家推向國際，丁丁藝術空間仍固定編列預算參與海外藝博會。

「藝術經紀是一個漫長的鋪陳。」丁三光接受中央社訪問時說，藝術家就像演員或明星，一開始可能沒有名氣，需要畫廊帶著作品一次次走進不同市場、持續曝光，才能逐步累積能見度、建立自己的市場。

相較追逐已成名的藝術家，丁三光更喜歡尋找尚未受到廣泛注意、但具有獨特風格的創作者。

從壁紙跨足當代藝術 40年商展經驗為養分

出身軍旅的丁三光退役後從裝潢工人做起，1980年白手起家創辦壁紙公司，從設計、生產一路摸索，將台灣製造的高端手工壁紙帶進海外市場。

壁紙生意也意外成為他走進藝術世界的起點。數十年來，丁三光為了做生意頻繁往返歐美，在法蘭克福參加商展超過30年。工作之餘，他走訪當地美術館、畫廊及藝博會，逐漸從水墨藝術接觸到西方當代藝術，後來開始收藏並拜訪藝術家工作室。

丁三光說，現代人生活壓力大，因此選擇藝術家時，除了要求作品獨特，也特別喜歡「療癒、很有趣、很可愛」，甚至能讓人會心一笑的創作。「藝術如果可以給人一些快樂或者開心，那這個比什麼都好」。

丁丁藝術空間成立初期主要將歐美藝術家帶進亞洲市場，如今則反向運用多年累積的國際商展及藝術市場經驗，將台灣藝術家的作品推向海外。

台灣政府近年也透過補助支持本土藝術產業拓展海外市場，丁丁藝術空間此次參展獲文化部「文化黑潮國際藝術展會補助」支持；根據文化部，計畫自2024年推動以來，已累計推薦338名台灣藝術家參與20個國際藝術展會。

柏林 藝術家 藝術

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