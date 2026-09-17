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教師節將屆花蓮縣送大禮 敬師禮金大幅加碼到2000元

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府今天宣布，大幅調高敬師禮金到2000元。聯合報系資料照
花蓮縣府今天宣布，大幅調高敬師禮金到2000元。聯合報系資料照

教師節將屆，花蓮縣政府送上大禮，今天宣布縣內教師節禮金大幅調高到2000元，因公私立高中職教師原本就有教育部核發1000元，縣府再提供等值紀念品補足到2000元，約5000人受惠。縣教師會感謝縣府美意，指出國立學校教師可能面臨重複領取問題，建議未來一視同仁均一價2000元，避免差別待遇。

縣府今天宣布大幅調高教師節敬師禮金，由往年600元提升至2000元，且為全面照顧在地教師，主動將公私立高中教師敬師禮金，由教育部原先核發的1000元，再增加「洄瀾教育工作人員專業貢獻紀念品」，補足到2000元，讓全縣幼兒園、國小、國中及高中敬師禮金全面一致，用實質鼓勵感謝辛苦的老師們。

縣府教育處長翁書敏說，高中職學校教師約1000人，國中小、幼兒園有4000多人，共約5000多名老師可領到禮金。

花蓮縣教師會祕書長陳源豐說，縣府提高教師禮金是美意，但略顯美中不足，因為國立學校可能出現重複領取只能二擇一的問題。

陳源豐說明，國立高中職教師分兩類，一類是編制內聘期3個月以上的正式及代理老師，國教署發給1000元，有同性質補助無法重複領取的問題，去年國立東華附小就發生教師須在縣府600元與教育部1000元間二擇一，今年詢問國立學校，對此仍有疑義。

此外，國立高中職校聘期3個月以上的代課、兼課及國語教師沒有禮金，縣府只補1000元等值紀念品，也形成差別待遇。教師會建議明年可比照苗栗縣作法，採均一價，都發2000元，讓所有老師都能領取同額禮金。

翁書敏表示，因教育部對於國立學校老師已發有教師節禮金，受限於中央規範，與縣轄國中小有所落差，縣府主動提供等值紀念品，若外縣市有其他作法，也願意納入研議。

教師節 花蓮 花蓮縣政府

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