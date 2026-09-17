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校園防詐從事後通報走向事前預警 高風險App成重點

中央社／ 台北17日電

教育部今天舉辦大專校安與防詐研習，約160人參與，將重點從事後通報，進一步提前到風險辨識與預警，高風險App深入影響青少年生活，成為探討的案例。

教育部今年1月根據數位發展部提出的資安高風險App清單如抖音、小紅書等實施管制措施，學術網路（TANet）和iTaiwan無線熱點不提供連線服務，但學生使用自己的手機，仍可能接觸到高風險App。

教育部今天舉辦「115年大專校院校園安全暨防制詐騙研習」，邀請內政部警政署刑事警察局探討高風險App的案例，例如假借網路購物、交友、求職、色情資訊，讓青年學子成為詐騙和資安事件的受害者。

教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩致詞時，期許參與人員成為種子教師，把防詐知識及宣導資源帶回校園，提升大專面對各類校安事件的應變處理、跨域協作與風險辨識能力。

教育部隨後發出的新聞稿強調，校園安全事件類型多元，短影音、社群平台等數位媒介衍生新興詐騙風險，學校第一線人員除須具備即時應變及跨單位協調能力，也需善用資料分析掌握風險趨勢，使校園安全工作從事件發生後的「通報與處理」，逐步朝向「風險辨識與預警」發展。

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