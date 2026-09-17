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只有宣導還不夠！桃議員要求建立校園防毒守門員制度

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市議員林政賢以「桃園向前走，建設不能等」為主軸，針對特定工廠合法化、陽明交大設立醫院、校園反毒、高齡照護與幼托、重大建設財政、交通及AI智慧市政等議題提出質詢。圖／林政賢提供

桃園市議會今（17）日進行市政總質詢，市議員林政賢以「桃園向前走，建設不能等」為主軸，針對特定工廠合法化、陽明交大設立醫院、校園反毒、高齡照護與幼托、重大建設財政、交通及AI智慧市政等議題提出質詢。林政賢指出，桃園是製造業重鎮，特定工廠背後是大量在地中小企業，市府不能只要求業者合法，更要「陪業者合法」。建議由經發局成立跨局處聯合審查小組，整合都發、農業、地政、環保及水務等單位，建立單一窗口、標準化審查指引及主動追蹤機制，並要求今年底前至少看到1家成功轉為特定目的事業用地。

林政賢提到，市府早在2019年即與陽明交大合作，A19站周邊公有土地也已提供，但多年來進度緩慢。雖然目前400床規劃已完成市府審查，下一步仍應說清楚「何時動工、何時看得到醫生」，並要求市府建立明確的時程及土地回收機制，避免珍貴公有土地長期閒置。面對校園毒品問題，林政賢要求教育局、警察局強化校園周邊及網路巡查，建立校園防毒守門員制度，並盤點新興毒品快篩及辨識能力。林政賢強調，反毒KPI不能只是辦了多少場宣導，而應檢視學生辨識毒品的能力、高風險學生是否及早被發現，以及校園涉毒風險是否降低。

在高齡照護與幼托方面，林政賢建議市府盤點公有建物、社宅及少子化後學校餘裕空間，規劃「公托＋親子館＋日照中心」的青銀共融空間，讓幼兒與長輩共享社區照顧資源，提升公共空間使用效率。對於桃園持續推動的重大建設，林政賢要求市府公開各項建設總經費、中央補助、市府自籌款、尚待編列預算及未來營運成本，並檢視工程追加預算及品質管理，讓市民清楚知道桃園未來的財政負擔。

此外，林政賢要求市府提出「桃園製造業AI轉型三年計畫」，協助傳統製造業導入AI與智慧製造；同時建置「AI智慧市長—智慧市政服務系統」，整合分散於各局處的補助與公共服務，讓市民透過AI就能快速找到適合自己的市政資源。地方建設部分，則提出「雨天也能走計畫」，要求改善車站、市場、醫院及學校周邊遮雨與人行空間；針對地方爭取多年的南山街打通案，也要求市府與台鐵積極協調，研議試辦或分階段開放，紓解周邊交通需求。

林政賢強調，桃園下一個十年，不能只談大型願景，產業要升級、交通要加速、醫療要到位、孩子要守護，地方建設也不能一再等待。「桃園向前走，建設不能等。」他要求市府各局處提出具體進度，讓市政建設一項一項落地，真正回應市民期待。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：只有宣導還不夠！桃議員要求建立校園防毒守門員制度

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