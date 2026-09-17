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台北市長蔣萬安出席北市STEAM教育跨界合作成果分享

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
北市教育局今天在中山女高舉辦「STEAM教育跨界合作暨論壇成果分享會」，台北市長蔣萬安（右四）出席為活動揭幕。記者許正宏／攝影
北市教育局今天在中山女高舉辦「STEAM教育跨界合作暨論壇成果分享會」，台北市長蔣萬安（右四）出席為活動揭幕。記者許正宏／攝影

台北市政府教育局今天在市立中山女子高級中學辦理「台北市STEAM教育跨界合作暨論壇成果分享會」，台北市長蔣萬安出席為活動揭幕，現場邀集約300名產官學界代表，並與國立台灣師範大學、國立政治大學、瑞寶生醫、精誠資訊及瑞昱半導體等單位簽署MOU，未來將大學研究與產業資源引進校園，深化產學合作與人才培育。

北市自113年成立全國首創跨學層「STEAM及新科技發展辦公室」以來，3年累計投入逾2.5億元、培育超過200名種子教師，建構完整首都教育體系。本次活動規畫四大主軸：由學生及家長分享「美西國際見學」心得、產官學代表於「STEAM論壇」對話AI人才需求，並透過動態經驗分享與23所學校的靜態海報，完整呈現AI、機器人及半導體等新興科技課程的實踐成果。

北市教育局今天在中山女高舉辦「STEAM教育跨界合作暨論壇成果分享會」，台北市長蔣萬安（圖）出席為活動揭幕並致詞。記者許正宏／攝影
北市教育局今天在中山女高舉辦「STEAM教育跨界合作暨論壇成果分享會」，台北市長蔣萬安（圖）出席為活動揭幕並致詞。記者許正宏／攝影

北市教育局今天在中山女高舉辦「STEAM教育跨界合作暨論壇成果分享會」，台北市長蔣萬安（中）出席為活動揭幕，與「美西國際見學」的學生及家長一同合影。記者許正宏／攝影
北市教育局今天在中山女高舉辦「STEAM教育跨界合作暨論壇成果分享會」，台北市長蔣萬安（中）出席為活動揭幕，與「美西國際見學」的學生及家長一同合影。記者許正宏／攝影

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