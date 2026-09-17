教師節大送禮！台中市發放禮券翻倍至2000元 4萬教職受惠

台中市2023年起恢復發放教師節敬師禮券，去年將金額從600元提升到1000元，今年再加碼翻倍調為2000元，預計將有4萬3914人受惠、總發放金額達8782萬8000元。教育局表示，市府將持續從福利、進修與專業三大面向，打造完善的教育支持體系。

教育局長蔣偉民指出，中市府自2023年起恢復發放教師節敬師禮券，2023年及2024年每位教師發放600元禮券；2025年發放對象擴大至台中市轄內公私立高級中等以下學校、教保服務機構的全時在職教職員工，並將禮券額度調增至1000元，受惠人數達4萬3762人；今年再加碼調增為2000元，以具體行動向辛勞的教職員工表達敬意。

蔣偉民表示，教師是教育發展的重要核心，市府持續從「福利支持、進修支持、專業支持」三大面向完善教師支持體系，讓教師感受到實質照顧，也擁有持續精進專業的資源與舞台。透過補助學校教師專業學習社群，推動專業回饋人才培訓與認證，並由國教地方輔導團提供客製化到校服務等機制，給予基層教師全方位的專業成長支持。

教育局指出，鼓勵服務滿7年以上的優秀教師進行半年國內外全時進修研究。獲選教師在進修期間享有帶職帶薪權利，年資連續併計等保障，完成研究後並透過成果分享，將研究經驗回饋教育現場。自109學年度至114學年度已辦理6屆，共有39位教師獲選，並辦理59場成果分享會，讓教師專業成長成果持續擴散。