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月琴唱家鄉、AI找學習盲點、山林學公民 屏東3名SUPER教師陪孩子長大

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣115年度SUPER教師獎首獎分別由車城國小附幼沈宴竹（右起）、信義國小黃慧麗及大同高中李健宏獲得。圖／屏東縣教育產業工會提供
屏東縣115年度SUPER教師獎首獎分別由車城國小附幼沈宴竹（右起）、信義國小黃慧麗及大同高中李健宏獲得。圖／屏東縣教育產業工會提供

英語課不只是背單字，結合AI分析找出學生學習盲點；高中公民課不只談課本，帶領學生走進山林、社區；幼教老師歷經生命考驗，教育現場一待30年。屏東縣115年度「SUPER教師獎」揭曉，3名首獎教師將代表屏東角逐全國評選，背後都是一段陪孩子長大的故事。

屏東縣115年度SUPER教師獎首獎分別由車城國小附幼沈宴竹、信義國小黃慧麗及大同高中李健宏獲得；評審團特別獎高士國小簡寶玲、勝利國小許哲峯及潮州高中洪麗婷獲獎。另6名教師獲頒首度增設模範教師獎。  

深耕幼教30年沈宴竹，陪伴超過600名孩子，教學生涯走過屏東、台東，從教保員、主任與園長等行政職務，堅守幼教第一線，她也歷經乳癌考驗，這段生命經驗讓她更重視傾聽與同理。她把車城洋蔥、落山風、恆春民謠搬進教室，考取閩南語認證，帶著幼兒學月琴、唱民謠，連3年在全國民謠大賽獲優等，自編繪本與教案，讓孩子從生活認識自己的土地。

信義國小黃慧麗讓英語課變得「不像上課」，她把桌遊、拼字競賽、平板及AI帶進教室，透過AI分析學生常見錯誤，找出個別學習盲點。面對學習落後或特殊需求學生，她採取「慢的教育學」，不趕進度犧牲孩子學習信心。她曾獲屏東縣素養導向教案比賽特優，受邀教育部研發「英語生活化評量示例」與全英語教學示範影片錄製。

大同高中李健宏原是代理教師，今年考取屏科實中教師。他擁有文學、法學雙碩士背景，跨足國文、公民、環境與數位科技，透過「四學」，引導學生從自學、組內互學到全班共學，讓學生自主思考；帶領「大同青年軍」走進山林、社區及偏鄉服務，讓學生規畫營隊，從被動參與者變成能溝通、解決問題行動者，「像老師，更像是學生們的夥伴」。

3名評審團特別獎教師，高士國小簡寶玲把數位科技、田徑及排灣文化帶進偏鄉校園；勝利國小許哲峯成立首支「直排輪舞龍隊」，讓孩子從舞台找到自信；潮州高中洪麗婷則把可可產業、AI品牌設計與數據分析跨域整合，推動國際教育，讓學生從家鄉走向世界。

今年首設模範教師獎，6名獲獎老師，潮州高中葉惠如、佳冬高農黃志杰、明正國中蔡博裕、琉球國中樊繼雄、楓港國小王于綾、長興國小鍾欣妤。

屏東縣教育產業工會理事長郭瑋真說，SUPER教師獎的核心價值，發掘深耕教學、具生命力且願意影響社會的優良教師。隨著教育環境快速變遷與科技浪潮，獲獎教師堅守初衷，調整教學策略，創意激發學生學習渴望，陪伴建立孩子的自信心。

屏東縣115年度SUPER教師，包括首獎、評審團特別獎與今首度增設模範教師獎，獲獎教師們深耕教育現場，教育處副處長吳佩珊（前排左三）、立委伍麗華（前排左二）與獲獎教師們合影。圖／屏東縣教育產業工會提供
屏東縣115年度SUPER教師，包括首獎、評審團特別獎與今首度增設模範教師獎，獲獎教師們深耕教育現場，教育處副處長吳佩珊（前排左三）、立委伍麗華（前排左二）與獲獎教師們合影。圖／屏東縣教育產業工會提供

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