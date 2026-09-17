校事會議辦法修法期限逼近 教部仍在研議

教育部推出敬師微電影「一百分的形狀」，遭諷刺是「校事會議」最佳範例影片，教團則呼籲盡速廢除校事會議、解決校園濫訴。對此，教育部僅表示，目前正蒐集的各界意見，研議修正方案。

根據現行教師解聘、不續聘辦法規定，學校收到檢舉後須受理並進行分流，然而由於解聘辦法未明確訂定「小案免進校事會議」門檻，而是由學校自主判斷案件性質，導致無論大小案件，仍有可能進入校事會議程序。

也因校事會議因投訴門檻低，引發校園濫訴爭議。立法院今年七月退回校事會議相關辦法，教育部預計九月底前完成相關研議與檢討。隨著修法期限將近，外界關注教育部將如何調整現行制度。

教育部長鄭英耀日前受訪表示，廢除校事會議當然是最終目標，未來若校園能恢復親師互信、制度運作正常，最終仍希望回歸專業，由教評會處理不適任教師案件。

但全國教育產業總工會表示，教育現場真正缺少的是家長承擔親職責任、與教師合作，以及教師遭遇不合理申訴時，政府如何提供保障。至今仍未看到教育部的誠意。

教育部回應，國教署已邀集教師、家長、校長、團體代表及各地方政府，開會研商，目前正依各界意見研議修正方案。