教部教師節微電影情節踩紅線 挨轟恐怖片

教師節將屆，教育部近日推出全新敬師微電影「一百分的形狀」，強調透過影片感謝全國教師對教育工作的長期耕耘與付出。不過影片中出現教師在課堂上大聲講出學生分數、以勾肩方式安慰學生等情節，遭全國教育產業總工會直呼根本是「教師節引誘教師犯罪的恐怖片」；基層教師更諷刺是「校事會議的形狀」。

全教產強調，教育現場真正缺少的不是更多歌頌「有愛教師」的影片，而是讓教師敢教、敢管、敢輔導的制度，呼籲教育部盡速廢除校事會議、解決校園濫訴，才是一百分的教育部該有的形狀。

教育部日前推出全新敬師微電影，找來演員林予晞、童星賴雨霏及陳少卉等人，分別飾演教師與學生。

教育部表示，影片以「看見」為核心，透過學生竄改考卷的故事，描繪教師從成績之外察覺學生的煩惱，陪伴學生理解家人與自己，發現人生的「一百分」，從來不只有一種形狀。

然而長達八分半的短片中，包括教師在課堂上公開講出學生分數、私下帶學生到陶土教室，以勾肩方式安慰學生等情節，讓不少教師直言「開場沒幾秒，這教師工作就沒了」、「裡面超多動作就是準備開校事會議了」、「這是一部校事會議與性平會的申請與檢舉的示範案例」；更有教師質疑「看不懂這跟感恩教師什麼關係」。

花蓮縣國小教師唐宇新表示，教師職場問題層出不窮，教育部大概還搞不清楚問題，影片的老師角色應該至少會被啟動兩次校事會議，包括成績不能在班上公布，相關教師法規也相當嚴格禁止師生單獨相處，手搭肩那一幕看起來很溫馨，但沒弄好就是校事會議，即使同性師生也必須避免這樣的親密接觸。

全國教育產業總工會也說，目前教育現場的教師對公開唱名成績、讓學生形成可辨識的成績比較極為謹慎，深怕傷害學生自尊或引發家長申訴；教育部的影片卻仍用傳統課堂方式呈現，與今日評量及隱私保護觀念明顯脫節。

「教育部在敬師影片中把高風險肢體互動浪漫化。」全教產理事長林蕙蓉表示，影片安排教師與學生在陶藝空間單獨互動，但師生單獨在一個空間內，是目前教師最忌諱的事，未經家長同意還可能觸犯強制罪。「勾肩」若學生感到不受歡迎並涉及性或性別因素，更可能進入性平調查程序。