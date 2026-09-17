教師荒 投縣擬增待遇 竹縣跨校支援

開學半個月，南投、新竹縣面臨教師荒，南投議員要求從提高待遇著手改善師資困境，南投教育處表示將重新精算經費、研議可行方案；竹縣則有學校甄補至十次仍無人報名或未錄取，竹縣教育局表示，已透過校內調度維持教學，並將持續以甄選、跨校支援及多元管道補充師資。

南投縣議員簡千翔、林儒暘昨質詢時，要求縣府提升第一線教師待遇。縣長許淑華表示，將重新精算經費並研議可行方案。

教育處指出，課後輔導時薪調高百分之二十並增加開課量，經費約增二千萬至四千三百多萬元；教師節禮金加碼，每年約增二百四十萬元。許淑華回應，考量中央財源變數及長者健保補助每年高達九億元，新增政策須審慎評估，若精算後有財政空間，將於本會期結束前說明。免費午餐部分，明年每餐預算預計增十元，縣府也將研議將校長納入免費對象。

竹縣方面，竹北東區縣議員參選人張育慈指出，安興國小特教班代理教師第九次甄選仍無人報名，富光國中國文、數學及專任輔導代理教師第十次仍未錄取，湖口國中部分教師及鐘點教師也有缺額。各校雖靠校內調度、超鐘點及鐘點代課維持教學，縣府仍應掌握缺額及教師負擔，尤其特教、專任輔導職缺應確保服務銜接。

竹縣教育局回應，一一五學年度第一學期各校班級教師及課務均已完成妥適安排。縣府將持續辦理甄選及透過多元管道補充師資，並提供跨校媒合與支援、檢視教師超鐘點及工作負荷；另透過偏鄉支持方案，六班以下小校額外增置一名教師員額，協助補足師資。