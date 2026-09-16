曾參與楊麗花歌仔戲演出 資深藝師王秋冠辭世

歌仔戲資深藝師、曾演出楊麗花歌仔戲的王秋冠昨天辭世，享壽75歲，戲迷聞訊表達不捨。

中央社記者致電家屬，證實這項訊息，王秋冠之子王品翔表示，感謝各界的關心與慰問，相關追思會與告別式訊息，近期將於臉書另行公布。

王秋冠本名王彩蓮，嘉義人，自小在父親創辦的內台戲班「麗花園」成長，學者作家、楊麗花傳記書「如有神在」作者施如芳接受訪問表示，王家從父親開創「明光王家三姊妹劇團」到「王桂冠（王秋冠的大姊）三姊妹劇團」，在上個世紀相當活躍，尤其在台北非常知名。

根據廖秀容編著「印記歌仔戲」一書記載，王秋冠以演出外台戲為主，最初由父親栽培為文武小生，但大姊王桂冠才是戲班當家小生，她只能演出副生、反生、花臉、三花等角色，也就不侷限在玉樹臨風、美若潘安的扮相，扮醜也在所不惜。

書中記載，王秋冠對演出什麼角色從不計較，這份豁達讓她戲路十分寬廣，更偏好以文質彬彬來掩飾反派人物的冷酷無情，「我認為假面的惡，比粗暴的惡，更令人生畏生厭」。

1986年王秋冠以「王恩下山」獲得「台灣省地方戲曲歌仔戲比賽」最佳男主角獎，是台灣歌仔戲比賽第一個以「花臉」獲獎的女演員。

之後，王秋冠參與電視台「楊麗花歌仔戲」及「黃香蓮歌仔戲」演出，她對楊麗花讚譽有加，說楊麗花現場唱念的歌仔調讓她「震撼不已」，除了「聲緣好」，獨特「隨字造韻」的功夫更為她帶來啟發。

隨著電視歌仔戲式微，王秋冠仍活躍於外台歌仔戲演出，累積不少戲迷，可惜去年不幸遭遇車禍，住院昏迷1年多，如今辭世，戲界又少一位敬業的藝師，也少了一位見證上個世紀歌仔戲風華的演員。