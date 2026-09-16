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人權電影獎入圍名單揭曉 9月19日揭曉大獎得主

中央社／ 台北16日電

2026人權電影獎11部入圍名單今天公布，包含「傳奇女伶高菊花」、「我的爸爸是死刑犯」等，預計19日將揭曉人權電影大獎得主，未來也將透過播映讓更多人欣賞作品。

2026人權電影獎由國家人權博物館主辦，透過推薦評審機制選出11部入圍作品，包括「大風之島」、「風吹」、「同一條船下」、「受難文法家柯旗化」、「這不是我的牛」、「鯽魚」、「我的爸爸是死刑犯」、「蓮與子」、「安華」、「傳奇女伶高菊花」及「獨奏者之舞」。

人權館透過新聞稿表示，此次入圍作品類型包括紀錄片與劇情片，人權關注面向多元，有回望台灣白色恐怖記憶的作品，也有從司法判決制度、歷史創傷、軍民共存下的權力關係、流亡與離散議題、文化認同等不同角度出發的創作，呈現當代影像創作者對人權議題的多樣觀察。

人權館期待，藉由人權電影獎鼓勵影像創作者關注人權議題，也希望透過電影影像的力量，讓更多不同的生命經驗被看見、被理解，成為社會共同對話與反思的起點。

頒獎典禮將於19日晚間7時30分於國立中正紀念堂演藝廳舉行，現場將頒發特別獎、評審團獎及首獎，並揭曉本屆「人權電影大獎」得主。典禮結束後將接續放映「人權電影大獎」得獎作品。

人權館補充，本次人權電影獎7部獲獎作品也將在20日於中正紀念堂演藝廳進行公開放映，並於9月25日至10月4日期間，在高雄市電影館安排放映。活動皆為免費索票入場，歡迎觀眾把握觀看機會。

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