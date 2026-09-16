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敬師微電影唱名成績、勾肩安慰 全教產：恐踩紅線

中央社／ 台北16日電

教育部近期上線敬師微電影「一百分的形狀」，全國教育產業總工會今天表示，影片溫暖感人，但情節如公開唱名成績、勾肩安慰學生，放在當下校園中，恐已踩到紅線。

全教產今天發布新聞稿，呼籲教育部在教師節前夕，應廢除校事會議、解決濫訴問題，「才是一百分的教育部該有的形狀。」教育現場真正缺少的，不是更多歌頌「有愛老師」的影片，而是一套讓老師敢教、敢管、敢輔導，又不必隨時擔心遭到申訴的制度。

全教產指出，敬師微電影中的許多情節，放在現在的校園氛圍下恐已踩到紅線。例如影片開頭老師公開唱名學生成績，可能在過去的課堂很常見，但現在依法學校只能公告學生分數的分布情形，不能呈現個別排名，恐讓民眾誤解。

全教產理事長林蕙蓉表示，影片安排教師獨自與學生進入獨立的陶藝空間，甚至以「勾肩」方式安慰，在當下的校園中，可能已侵犯身體界線、構成性騷擾，教師可能被申訴和調查。

另外，全教產指出，影片中學生上課期間查看手機、傳訊息，老師完全放任不管，也可能讓人誤會。影片安排老師放學後持續陪伴學生，恐讓教師額外付出被視為理所當然，工時無限延長。

全教產強調，教育從來不是要求老師一個人無限付出，真正值得教師節慶祝的，不是一支感人的影片，而是讓教師有安全、有尊嚴、有專業自主，且讓家長及學生信任並共同承擔教育責任的校園環境。

教育部截至今天晚間6時30分為止，尚未回應全教產對「一百分的形狀」微電影情節的質疑。至於校事會議修法進度，教育部告訴中央社記者，已於本月3日、4日邀集教師、家長、校長、關心兒少權益團體以及縣市政府代表研商，目前正依蒐集到的意見，研議修法方向。

全教產 微電影

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