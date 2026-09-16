台法文化交流新篇章 李遠二度訪法會晤法國文化部長 「像老朋友聊天」

文化部長李遠15日結束訪歐行程搭機返台，今日抵台。此行最大亮點，便是在訪法最後一日(14日)下午會見法國文化部長凱瑟琳·佩加賀（Catherine Pégard）。佩加賀對於台灣即將動工的「國家兒童未來館」深感興趣，表示法國非常樂於協助。她也關心台灣「法國文化中心」進度，期待藉由這個全新的法國文化中心促進台法文化交流。

這是李遠擔任文化部長以來第二度訪法。據了解，去年李遠訪法時，原本也安排與前任法國文化部長拉希達·達蒂見面，因故取消。此次雙方安排兩國文化部長見面格外謹慎，會面完畢、李遠抵台後才發布消息。

71歲的佩加賀媒體人出身，進入公部門服務前，是法國極具權威的政治記者，在新聞週刊《Le Point》工作約25年，以撰寫每周的「政治筆記」聞名。薩科齊（Nicolas Sarkozy）於2007年當選總統後，她轉進總統府為總統顧問，負責政治事務。2011 年，薩科齊總統任命她接替前文化部長艾拉貢擔任凡爾賽宮、博物館和國家園林公共機構主席。佩加賀執掌凡爾賽宮長達12年，推廣「凡爾賽」國際化與品牌化，將文化遺產與高端旅遊結合。

佩加賀與李遠年紀相似。李遠形容她「完全沒架子」，會面過程兩人「就像老朋友聊天」，希望台法有進一步合作的機會。

對於台灣即將動工的「國家兒童未來館」，卡特琳・佩加賀則展現高度興趣，並向李遠表達，如果需要法國提供各方面，包含內容、方向及技術等，「我們非常樂於協助」。李遠分享去年拜會大皇宮主席迪迪耶・傅席耶（Didier Fusillier），今年回訪台灣時帶來許多關於大皇宮兒童文化藝術教育的最新作法提供參考；此行特別參訪法國國家圖書館兒童及青少年文學中心，也希望了解空間的互動性。雙方各自的經驗分享，展現台法在兒童教育方面最強調的仍是「兒童為主體」，如何刺激兒童創造力、想像力，以及閱讀習慣培養，甚至未來AI對於兒童教育的改變及可能性等，則是非常重要的議題。

卡特琳・佩加賀也關心台灣「法國文化中心」進度，目前在外交部的奔走下，已經確定搬到位於長安東路「歷史建築美援宿舍群」，現正整修中。未來包括原來有的法文教育、法國文化中心之外，還增加餐廳、文化科技展演廳和市集等。卡特琳・佩加賀非常期待藉由這個全新的法國文化中心，可以更加促進台法文化交流。

李遠表示，他對於法國在「文化平權」及文化結合社區與教育方面印象最深刻，尤其政府願意選擇在相對偏遠地區，集結中央、地方及民間機構共同投下最大資源，共創全新以文化為核心的市鎮，並以便利的交通，使民眾更方便親近各種文化體驗的建設，更是值得台灣在各項文化建設中參考之處。

「法國人對於自己文化的自信和尊重，也深植於每個法國人的心中，成為生命和生活最重要的部分。」李遠表示，這趟歐洲的文化之旅，使他對未來台灣文化的發展充滿信心。能夠和法國文化部長討論未來雙方合作的具體內容，更是為此行畫上美麗的句點。