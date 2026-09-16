台法文化部長世紀會面！李遠:台法文化DNA相似 法部長:有機會要去台灣

文化部長李遠15日結束訪歐行程搭機返台，今日抵台。此行最大亮點，便是在訪法最後一日(14日)下午會見法國文化部長凱瑟琳·佩加賀（Catherine Pégard）。兩人會談後李遠有感地說，「台灣與法國有相似的文化DNA」，卡特琳・佩加賀則主動表達，「我或是下一任法國文化部長，有機會一定要親自去台灣看看」。

71歲的佩加賀曾任凡爾賽宮管理局主席超過12年，並曾擔任總統馬克宏的文化顧問，今年2月接替因準備巴黎市政選舉而辭職的拉希達·達蒂擔任文化部長。

法國時間9月14日，在駐法代表處大使郝培芝、駐法國台灣文化中心主任陳宏星陪同下，李遠與凱瑟琳·佩加賀於法國文化部會面。台法2位文化部長首次見面即一見如故，在關注的議題上竟也有許多相通之處，如兒少優先、文化平權、文化近用等。李遠有感地說，「台灣與法國有相似的文化DNA」，卡特琳・佩加賀則主動表達，「我或是下一任法國文化部長，有機會一定要親自去台灣看看」。

兩國部長會面一開場，即從借鏡自法國「Pass Culture」的「文化幣」談起兩國兒少文化政策。李遠特別提起即將在高雄舉辦的第2屆「台灣兒童及青少年嘉年華」，每一年都會換一個城市舉行的兒少嘉年華，今年在未來世代書展區，特別選擇以法國為主題國，書展之外，同時還有表演藝術及國際兒少影展，也會邀請許多國際友人來參加。卡特琳・佩加賀聽完直呼，「可惜，今年來不及參與了」，有機會一定要到台灣。李遠除了表示歡迎，也跟她說，「那是一個把手機放在桌上都不會有人去拿的社會，有非常和善又有創意的人民」。

李遠也就此次到訪法國各文化機構的觀察，分析台法間文化產業及政策面「氣味相投」的地方，並與卡特琳・佩加賀就台法間合作進行交流。李遠指出，包含從台法文化獎30年、法國國家圖書館兒少教育與閱讀扎根研究、「普雷耶・起航」的開幕大型沉浸式展演計畫、夏佑劇院2028年再現「夏佑體驗－台灣焦點」，以及文策院已與法國相關機構建立的影視合資合製等，他在親自到訪後，更加確信台法會在追求共同的目標及價值上，持續各項合作。

卡特琳・佩加賀則特別提到，「台灣對於AI議題領先法國許多，我們非常渴望汲取台灣的經驗」，希望在對創作人的著作權及商業利益保護上，與台灣有更多的討論研究。