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全台第1所獲Apple傑出學校認證 葳格再獲國際認證

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中葳格北屯校區於2024年啟用 iMac Studio 教室，學習環境完全數位化。圖／葳格國際學校提供
台中葳格北屯校區於2024年啟用 iMac Studio 教室，學習環境完全數位化。圖／葳格國際學校提供

台中葳格國際學校繼2022年成為台灣第一所 Apple 傑出學校（Apple Distinguished School）認證的學校後，全面推動一師一 Apple Teacher 認證及運用 iPad 進行創新教學，今年再次榮獲 Apple 教育團隊認證，展現多年深耕數位學習與創新教育的實力。

根據Apple官網資料，Apple 傑出學校不單考量設備，更看重科技如何重塑教與學。在「生生有平板」的基礎之上，葳格組織教學領導團隊，鼓勵教師整合數位資源，除點燃學生的想像力與啟發力，並依據不同年齡與學習需求，拓展科技在教學中的應用。

葳格國際學校表示，自 2014年即推動科技輔助教學，全校老師皆有「Apple Teacher」認證，近年更投入 AI 教材與教學，全面提升師生 AI 素養與應用。學校支持老師善用數位工具，鼓勵學生走出課本框架，透過自主學習、影像紀錄、數位創作與成果發表，從知識的接收者轉變為學習的創作者，逐步培養面對未來所需的思考與實踐能力。

再次獲選 Apple 傑出學校，校方指出，葳格的目標是持續深化科技與教育的結合，在 AI 浪潮席捲全球的時代，不只教孩子「使用科技」，更引導孩子「透過科技與世界對話」，保有對人的理解、對社會的關懷，以及獨立思考與判斷的能力。

葳格國際學校小學生於課堂使用iPad自學與共學。圖／葳格國際學校提供
葳格國際學校小學生於課堂使用iPad自學與共學。圖／葳格國際學校提供

Apple 學校 葳格國際學校

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