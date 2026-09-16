平路入圍美國國家圖書獎 李遠：台灣文學被世界看見

作家平路作品「東方之東」英譯本入圍美國國家圖書獎，文化部長李遠表示，希望更多台灣文學作品被世界看見。

根據文化部發布新聞稿，李遠剛結束英法文化之旅返台，才下飛機便得知好消息，李遠表示，「我一直覺得平路的作品應該早日被世界看見」，李遠說，平路用文學的隱喻和象徵描述台灣複雜的身世，這樣的寫作風格極具特色和魅力。

李遠表示，更巧的是「東方之東（To the East of theEast）」英譯本的翻譯者程異（Jeremy Tiang），正是國立台灣文學館英譯工作坊，以及才剛剛啟動和英國國家寫作中心（National Centre for Writing, NCW）合作的導師。

文化部表示，繼楊双子「臺灣漫遊錄」英譯本於2024年榮獲美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，台灣文學再次受到該獎項肯定，台灣文學持續透過翻譯走進國際閱讀市場，展現創作能量。

文化部表示，平路「台灣三部曲」以文學敘說、刻劃台灣身世，首部曲「東方之東」獲文化部翻譯獎助計畫支持，最終曲「夢魂之地」獲台灣文學金典獎大奬。譯者程異長期擔任「台灣文學英譯工作坊」導師，11月應國立台灣文學館之邀，亦將再度來台，與Dennis Zhou共同帶領20位新銳譯者。

美國國家圖書獎為美國重要圖書獎項，設有小說、非小說、詩歌、翻譯文學及青少年文學5個類別。今年翻譯文學類共有159部作品參賽，初選名單10部作品，原著涵蓋華文、俄文、西班牙文、阿拉伯文、挪威文、印尼文、法文。

決選名單（finalist）預計於10月6日公布，最終得主將於11月18日在紐約舉行的第77屆美國國家圖書獎頒獎典禮揭曉。