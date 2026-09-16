Cool English英聽高手比賽開放報名 最高抽800元商品卡

為結合數位科技精進雙語學習、豐富英語學習型態，並縮短城鄉學習資源落差，教育部國教署委請國立台灣師範大學建置Cool English英語線上學習平台，提供學生不受時間與地域限制的英語學習資源。Cool English英語線上學習平台推出普技高英聽高手比賽，報名日期自即日起至10月16日下午5時止。

國教署表示，英語聽力是英語學習及溝通表達的重要基礎，為落實2030雙語政策，持續推動校園雙語生活化學習。普技高英聽高手比賽活動，透過Cool English提供多元且生活化的數位教材，搭配競賽機制，鼓勵學生從練習走向挑戰。

國教署說，普技高英聽高手比賽以Cool English英語線上學習平台「遊台灣學英文」專區為學習素材，收錄台灣各縣市知名景點影片，結合景點、文化及英語學習內容，讓學生在認識台灣之美的同時，累積英語詞彙及文化知識。參賽者須完成20組指定練習題組，每組5題，共計100題；題目涵蓋英語聽力理解、詞彙掌握及文化知識等面向，透過反覆練習與挑戰，逐步提升英語聽力及語言運用能力。

該比賽分為普高組、技高組及五專組，參賽者完成所屬組別全部試題，且平均分數達100分者，即可通過比賽並獲得獎狀；為鼓勵學生持續練習熟悉題型，比賽題組可重複作答，進一步精進英語聽力。此外，通過比賽者有機會參加抽獎，最高可獲得800元超商商品卡。其中普高組及技高組各有50名800元商品卡得主，另各有310名200元商品卡得主；五專組則有10名800元及25名200元商品卡得主。

該比賽採先報名後作答制，比賽結束時間以平台顯示的最後作答時間為憑。有關比賽相關資訊可至「Cool English英語線上學習平台」查詢。