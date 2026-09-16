「教師節引誘教師犯罪的恐怖片」教團轟教育部微電影踩紅線

教育部9月15日推出115年敬師微電影《一百分的形狀》，以教師發現學生竄改考卷、個別陪伴及陶藝創作等情節，傳達教師「看見」孩子、理解差異的教育理念。影片溫暖感人，但全國教育產業總工會認為，教育現場卻讓教師步步驚心，真正缺少的不是更多歌頌「有愛教師」的影片，而是讓教師敢教、敢管、敢輔導的制度，呼籲教育部盡速廢除校事會議、解決校園濫訴，才是一百分的教育部該有的形狀；全教產也指影片部分內容涉及踩紅線，直呼根本是「教師節引誘教師犯罪的恐怖片」。

全教產表示，影片開頭是課堂公開唱名學生成績的情節，但教育部《國民小學及國民中學學生學習評量辦法》第11條明定，學校可以公告學生分數「分布情形」，卻不得公開呈現個別學生在班級及學校排名，目前教育現場的教師對公開唱名成績、讓學生形成可辨識的成績比較極為謹慎，深怕傷害學生自尊或引發家長申訴；教育部的影片卻仍用傳統課堂方式呈現，與今日評量及隱私保護觀念明顯脫節。

全教產指出，在影片中，學生上課期間私下查看手機傳訊息，也令人錯愕，更呈現教育部對於學生在上課使用手機、對於手機管理的要求，是完全放任且不在意！這樣的情景居然出現在教育部的宣傳影片中，要老師怎麼管理學生上課使用手機的問題？

全教產理事長林蕙蓉表示，影片安排教師與學生進入較獨立的陶藝空間個別互動，然而，與學生單獨在一個空間內，是目前教師最忌諱的事，未經家長同意可能觸犯強制罪，甚至教師還以「勾肩」方式安慰學生。《校園性別事件防治準則》明定教職員與學生互動應尊重身體自主，《性別平等教育法》也規定，不受歡迎且與性或性別有關、影響人格尊嚴的行為，可能構成校園性騷擾。

林蕙蓉說，「勾肩」本身未必當然構成性騷擾，但若學生感到不受歡迎並涉及性或性別因素，就可能進入性平調查程序。教育部卻在敬師影片中把這類高風險肢體互動浪漫化，與平時要求教師謹慎保持專業界線的政策形成強烈反差。

全教產指出，影片還安排老師放學後持續陪伴學生，但真實的教師放學後還有批改、備課、親師溝通、學生輔導、行政紀錄及班級突發事件。若教育部再用宣傳片告訴社會，「好老師」就應該無限延長工時、多陪學生一點，很容易讓教師額外付出被視為理所當然，卻完全看不見家庭教育與家長責任。

全教產表示，最諷刺的是，教育部花錢拍一部8分多鐘的影片，告訴老師應該如何溫暖學生，對教師團體要求改革、甚至廢除校事會議、校園手機管理、如何解決濫訴問題，至今卻沒有提出明確制度方向。教育部長鄭英耀日前受訪表示，「廢除校事會議當然是最終目標，未來若校園能恢復親師互信、制度運作正常，最終仍希望回歸專業，由教評會處理不適任教師案件。」但全教產至今仍未看到教育部的誠意。

全教產強調，教育現場真正缺少的，不是更多歌頌「有愛教師」的影片。如果教育部真的想讓教師在教師節感受到快樂，下一支影片不妨也把家長拍進來，「當孩子出現學習、情緒或行為問題時，家長如何承擔親職責任、與教師合作？政府又如何在教師遭遇不合理申訴時提供保障？」