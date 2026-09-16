故宮大樓 屋瓦驚傳大滑落

故宮研究大樓北面屋頂瓦片近日傳出大片剝落，由於地下室有庫房，引起民眾擔憂。故宮表示，這是因掛瓦木條腐朽、金屬固定件鏽蝕造成，目前已設立警示維護，依照文資法向台北市文化局提出修繕計畫，待審查同意即可進行修繕。

故宮說，為求審慎，在已展開的「新故宮計畫」外，也將同時評估既有的文獻、研究、正館、至善園等院區類似傳統屋瓦現況，全部納入後續整體修繕規畫。

故宮說，安管單位在九月十三日凌晨發現研究大樓北面屋頂瓦片有大面積滑落後，於五時五十二分即通報，當時立即檢視研究大樓周邊，設立警示維護，以確保公眾安全。

故宮表示，建築師已於當日中午實地現勘，初步評估除了瓦片滑落，並無其他結構損壞、無結構安全疑慮，不影響研究大樓使用安全。不過唯一問題是會造成屋頂防水性能折減，較易產生滲漏水問題。

在後續修繕事宜方面，由於故宮除了正館已是歷史建築，北市文資審議在二○二二年將正館周邊的「天下為公」牌坊、華表大道、至善園、梅花鼎、銅獅及圖書文獻、研究大樓等七項重要元素，都登錄為文化景觀，凡有更動都須受北市文化審議通過，故宮也立即通知北市府文化局，於九月十四日會同文化局會勘。

故宮說，依據文資法及「國立故宮博物院院區文化景觀保存維護計畫」規定，相關修繕計畫都須經北市文化局審查同意後才能進行，已於九月十五日下午向北市文化局簡報屋瓦滑落現況及修復計畫，文化局也請故宮盡速提送正式修繕計畫，並表示會配合加速審查。