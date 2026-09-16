聽新聞
0:00 / 0:00

故宮大樓 屋瓦驚傳大滑落

聯合報／ 記者何定照／台北報導
故宮研究大樓屋頂瓦片大面積剝落。記者林伯東／攝影
故宮研究大樓屋頂瓦片大面積剝落。記者林伯東／攝影

故宮研究大樓北面屋頂瓦片近日傳出大片剝落，由於地下室有庫房，引起民眾擔憂。故宮表示，這是因掛瓦木條腐朽、金屬固定件鏽蝕造成，目前已設立警示維護，依照文資法向台北市文化局提出修繕計畫，待審查同意即可進行修繕。

故宮說，為求審慎，在已展開的「新故宮計畫」外，也將同時評估既有的文獻、研究、正館、至善園等院區類似傳統屋瓦現況，全部納入後續整體修繕規畫。

故宮說，安管單位在九月十三日凌晨發現研究大樓北面屋頂瓦片有大面積滑落後，於五時五十二分即通報，當時立即檢視研究大樓周邊，設立警示維護，以確保公眾安全。

故宮表示，建築師已於當日中午實地現勘，初步評估除了瓦片滑落，並無其他結構損壞、無結構安全疑慮，不影響研究大樓使用安全。不過唯一問題是會造成屋頂防水性能折減，較易產生滲漏水問題。

在後續修繕事宜方面，由於故宮除了正館已是歷史建築，北市文資審議在二○二二年將正館周邊的「天下為公」牌坊、華表大道、至善園、梅花鼎、銅獅及圖書文獻、研究大樓等七項重要元素，都登錄為文化景觀，凡有更動都須受北市文化審議通過，故宮也立即通知北市府文化局，於九月十四日會同文化局會勘。

故宮說，依據文資法及「國立故宮博物院院區文化景觀保存維護計畫」規定，相關修繕計畫都須經北市文化局審查同意後才能進行，已於九月十五日下午向北市文化局簡報屋瓦滑落現況及修復計畫，文化局也請故宮盡速提送正式修繕計畫，並表示會配合加速審查。

故宮 大樓 北市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新莊慈祐宮受損 廟方建商喬不攏

因應「龍藏經」帶來人潮 故宮北院9月15日起恢復例常開館時間

桃園捷運青線現勘 串聯市區、蘆竹大竹及青埔 市府拚加速審查

挖到遺址…台南下營抽水站工程卡關 議員喊別再拖

相關新聞

中國科大勇奪20件德國紅點設計獎 跨域設計成果獲國際肯定

中國科技大學視覺傳達設計系2026年國際競賽成果亮眼，接連獲得德國紅點設計獎20件、紐約Young Ones ADC 20項、教育部全國技專校院學生實務專題競賽2金1銀1佳作、新一代金點新秀獎3項及A+文化資產創意獎4項等國內外重要獎項，累計超過50項大獎，展現其設計教育長期推動跨域整合與實作教學的成果。 德國紅點設計獎日前公布得獎名單，中國科大視傳系在「紅點品牌與傳達設計大獎」中一舉拿下19件WINNER獎，另有1件作品獲得BEST OF BEST大獎，得獎作品涵蓋地方創生、品牌、插畫、書籍設計、包裝及數位應用等領域，包含「纖學」、「鹽風」、「魚日子」、「蕨系」、「山有狩」、「符美」、「植廢行動」、「合院映象」、「有緣來坐伙」、「乘潮神祇」、「寄望」，呈現跨領域整合的設計能量。 其中，由學生團隊邱子玲、李昕湲、劉豫靜、蕭沛亞、李思嫻、林瑄紜合作，李政達、陳建勳兩位老師指導的專題作品「山有狩」，更榮獲紅點最高榮譽Best of the Best。該獎項為紅點品牌與傳達設計獎最高等級獎項之一，僅頒發予少數具卓越設計品質與創新表現的作品。 「山有狩」以台灣原民狩獵文化為設計發展核心，

抗衡全台師資荒 康橋推實習教師「月加碼萬元」津貼

全台近年正面臨嚴重的「師資荒」，如何吸引並留住優秀青年人才投入教育第一線，成為各校極力突破的課題。為此，康橋國際學校近日宣布，於各中小學校區全面推動「實習教師輔導計畫」，創業界之先，在政府既有津貼外，每個月再外加 10,000 元實習津貼，連續發放 6 個月（總計額外補助 6 萬元）。同時，計畫也打破過往實習生容易淪為「學校雜務包商」的困境，搭配優先聘任機制，協助優秀人才無縫接軌教職。 告別雜務包商 系統化任務精準培訓 除了優渥的津貼補助，康橋更直指教育實習現場的長期痛點。過去許多實習教師常被學校視為「額外人力」，被迫處理大量與教學無關的行政雜事，且輔導成效往往極度依賴「師傅老師」的個人用心程度。康橋強調，校內實習輔導以「全人教育」為核心，具備完整的培育規劃與明確的任務內容，並安排資深的師傅教師給予一對一的實習指導，將重點放在教學實務、導師班級經營與行政運作等三大核心能力，真正以「培育未來正式師資」為目標。 建立晉升綠色通道 實習表現良好優先聘任 為留住優秀人才，康橋亦建立了明確的職涯發展通道。校方指出，凡在實習期間表現良好、展現優異教學潛力與敬業態度者，畢業後將有機會優先獲聘

故宮大樓 屋瓦驚傳大滑落

故宮研究大樓北面屋頂瓦片近日傳出大片剝落，由於地下室有庫房，引起民眾擔憂。故宮表示，這是因掛瓦木條腐朽、金屬固定件鏽蝕造成，目前已設立警示維護，依照文資法向台北市文化局提出修繕計畫，待審查同意即可進行修繕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。