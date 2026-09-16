文化地標 竹縣、投縣各斥鉅資蓋美術館

各地拚蓋美術館，作為城市文化地標。新竹縣政府昨成立美術館籌備處，預計投入廿一億元新建美術館，目標二○三○年完工，南投縣政府也斥資四十一點五億元打造涵蓋美術館的藝文園區，最快二○三二年完工。由於造價都不斐，地方寄予厚望，也盼勿淪蚊子館。

新竹縣政府規畫在竹北市文興路、自強三路及莊敬南路口新建美術館，基地可串聯鄰近三福宮土地公廟、東興圳景觀公園廊道及年底將啟用的縣立總圖書館，打造全新藝術、文化及觀光地標。

縣府昨舉行美術館籌備處揭牌典禮，並由秘書長李安妤兼任籌備處主任。縣長楊文科說，竹縣擁有深厚客家文化底蘊、蓬勃藝術創作能量及領先的科技產業，美術館未來應充分結合這些優勢，成為串聯藝術、科技、教育及社區參與的重要平台。

李安妤說，新竹縣美術館工程即將辦理上網招標，希望二○三○年如期如質完工，後續除持續落實工程進度、品質及經費控管，也將提前部署未來開館所需組織、人力、營運制度與專業資源。

新竹縣議員吳旭智說，美術場館興建投入大筆經費，後續如何活化、維持營運才是重點。他建議除了持續充實館藏，可朝數位科技等與藝術來結合，增加展覽多元性。此外，竹北親子家庭眾多，若能將美術館與親子教育結合，讓孩子從小接觸藝術與文化，可大幅提升場館使用率。

南投縣缺乏大型展演場域，縣府將斥資四十一點五億元，改增建使用率低的農工商會展中心，再利用周邊腹地增建美術館、表演藝術中心，打造三棟共構的藝文園區，最快二○三二年完工。由於規模不小、造價不斐，地方憂淪蚊子館，未來營運受關注。

南投縣文化局長陳志賢說，該藝文園區是以文化地標及文化城市意象入口進行規畫，除了作為文化匯聚核心，提供在地藝術家有更好的發表空間，也將結合縣內觀光軸線，帶動民眾休閒遊憩。

南投縣美術館園區開發案，待明年進行統包工程簽約及細部設計完成後動工，最快二○三二年完工；經營管理上，縣府將與台北流行音樂中心、高雄流行音樂中心等相關單位接洽實際運作狀況，再行評估是否委外或行政法人化。