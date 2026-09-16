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中綠美圖收費人未減 桃美術館尋國際合作

聯合報／ 記者余采瀅鄭國樑／連線報導
台中綠美圖去年底開幕後，湧入逾百萬人次，今年五月十九日起美術館特展開始收門票，圖書館與公共大廳仍免費，全館周間平均約四千人入館，假日平均則湧入約一萬人。聯合報系資料照
台中綠美圖去年底開幕後，湧入逾百萬人次，今年五月十九日起美術館特展開始收門票，圖書館與公共大廳仍免費，全館周間平均約四千人入館，假日平均則湧入約一萬人。聯合報系資料照

台中綠美圖去年底開幕後，迄今湧入逾百萬人次，館方觀察，人流未因美術館特展收費而明顯減少，市民願意以實際購票支持館舍營運與展覽發展。桃園兒童美術館、橫山書法美術館營運穩定，總館將於下半年完工，文化局正積極接洽國際合作，強化展覽能量，

台中綠美圖於今年五月十九日起針對美術館特展收門票，圖書館與公共大廳仍免費，全館周間平均約四千人入館，假日平均則湧入約一萬人。文化局統計，截至九月十四日，兩館參觀人次約一百九十六萬，人流狀況並無明顯改變。

台中市立美術館長賴依欣說，人流未因部分展覽收費而明顯減少，顯示美術館採「部分展覽收費、多數空間免費開放」的模式，並未因收費影響市民親近藝術與使用公共文化空間的權益，市民也願意實質走入美術館，以實際購票參觀行動支持館舍營運與展覽發展。

桃園市立美術館則以一機關多場館規模營運，除了總館還包含桃園兒童美術館、橫山書法藝術館，其中位於中壢青埔地區的兒童美術館二○二四年四月開館，兩年來累計五十九萬人次造訪，館方持續透過展覽策畫、館校合作、偏鄉學校參訪等計畫，廣泛且深度地進行美學教育。

桃園立美術館總館工程預計今年下半年完工，二○二八年第一季開館，可透過空橋串連通往桃園兒美館。館方指出，開館後將依空間特性與功能定位規畫展覽，以當代藝術為核心，兼顧國際視野與在地發展，回應地方藝術社群需求，逐步建立桃園美術館特色。

桃美館現正積極籌辦開館展覽，將與舊金山亞洲博物館館際合作策展，另今年七月也與法國龐畢度中心展開為期七年的策展合作與館務人才培訓，要打造兼具國際與在地視野的城市美術館。

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